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BM: İsrail'in saldırılarını Refah kentine genişletme ihtimali son derece endişe verici

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.02.2024 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
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BM: İsrail’in saldırılarını Refah kentine genişletme ihtimali son derece endişe verici

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'in saldırılarını Gazze'nin Refah kentine doğru genişletme ihtimalini son derece endişe verici bulduğu bildirildi.

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