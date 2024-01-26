ABD’de iç savaş sesleri! 25 eyaletten Joe Biden’a karşı başkaldırı! 24 saat süre verildi...

"TEXAS İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Cumhuriyetçi Valiler Birliği tarafından yayınlanan bildiride, "Sınırın güvenliğini sağlamak için dikenli tel örgüler de dahil olmak üzere her türlü araç ve stratejiyi kullanma konusunda Vali arkadaşımız Greg Abbott ve Texas Eyaleti ile dayanışma içindeyiz" denildi.

TEXAS VALİSİNDEN REST

Texas Valisi Greg Abbott, bu tellerin merkezi hükümet tarafından kaldırılsa bile yeniden çekileceğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz çarşamba günü Abbott, Texas'ın meşru müdafaa hakkının aksi yöndeki her türlü federal yasanın yerine geçtiğini ilan etti ve bunun yasa dışı sınıra karşı etkili bir "caydırıcı" olduğunu ileri sürerek yasa dışı göçü engellemek için bu dikenli teli kullanmaya devam edeceğini açıkladı.