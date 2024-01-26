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ABD'de iç savaş sesleri! 25 eyaletten Joe Biden'a karşı başkaldırı! 24 saat süre verildi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.01.2024 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
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ABD’de iç savaş sesleri! 25 eyaletten Joe Biden’a karşı başkaldırı! 24 saat süre verildi...

ABD 'de ülke tarihinin en büyük krizlerinden biri yaşanıyor. 25 Cumhuriyetçi eyalet valisi, Texas ile hükümet arasında yaşanan sınır anlaşmazlığı tartışmasında Texas'ı desteklerken, valiler Biden'ın ülkeyi yasa dışı göçe karşı savunmasız bıraktığını ifade etti. Joe Biden ise Texas'a 24 saat süre tanırken bölgeye Ulusal Muhafızların müdahalesi masada. Teksas Valisi ise yaptığı çağrıda diğer eyaletlere askerlerini bölgeye göndermesi için çağrıda bulunurken "Bu, Amerika'nın geleceği için bir mücadele" ifadelerini kullandı. Bu çağrıya Oklahoma eyaleti olumlu yanıt verirken bölgeye asker göndereceklerini ifade etti. ABD Eski Başkanı Trump da eyalet askerlerinin Teksas'a destek için gönderilmesine yönelik çağrı yapmıştı. İşte detaylar...

ABD Yüksek Mahkemesi, sınır devriyesi görevlilerinin, görevlerini yerine getirebilmek amacıyla Texas eyaletinde Meksika sınırına yerleştirilen jiletli telleri kesebileceğine hükmetti.

25 EYALET BIDEN'A KARŞI BİLDİRİ İMZALADI

ABD'de 25 eyalet, ABD Başkanı Joe Biden ile Texas eyaleti arasında yaşan sınır güvenliği tartışmasında Texas'a destek veren bildiri yayınladı. 25 eyalet de Anayasa Mahkemesi'nin Meksika sınırındaki tel örgülerin kaldırılması kararına karşı çıktı.

"TEXAS İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Cumhuriyetçi Valiler Birliği tarafından yayınlanan bildiride, "Sınırın güvenliğini sağlamak için dikenli tel örgüler de dahil olmak üzere her türlü araç ve stratejiyi kullanma konusunda Vali arkadaşımız Greg Abbott ve Texas Eyaleti ile dayanışma içindeyiz" denildi.

TEXAS VALİSİNDEN REST

Texas Valisi Greg Abbott, bu tellerin merkezi hükümet tarafından kaldırılsa bile yeniden çekileceğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz çarşamba günü Abbott, Texas'ın meşru müdafaa hakkının aksi yöndeki her türlü federal yasanın yerine geçtiğini ilan etti ve bunun yasa dışı sınıra karşı etkili bir "caydırıcı" olduğunu ileri sürerek yasa dışı göçü engellemek için bu dikenli teli kullanmaya devam edeceğini açıkladı.

25 EYALET BAŞKALDIRDI

Ortak bildiriyi imzalayan Cumhuriyetçi valilerin birçoğu Texas'a bireysel destek beyanları yayınladı. Bazı valiler, Texas'a yasa dışı göçmen geçişleriyle mücadele için kaynak sağlama sözü verdi.

25 eyaletin Texas Valisi'ne destek veren bildiri yayınlaması ise 50 eyaletin 25'inin mahkeme kararına karşı tavır aldığını gösterdi.

TEXAS'A DAVA TEHDİDİ

Geçen ay Adalet Bakanlığı, eyalet yetkililerinin ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenleri tutuklamasına, hapse atmasına ve sınır dışı etmesine izin veren yeni bir yasayı yürürlüğe koyması halinde Texas'ı dava etmekle tehdit etmişti.

Adalet Bakanlığı ayrıca Rio Grande'de mahkemelerin Abbott'a kaldırmasını emrettiği yüzer bariyer inşaatı nedeniyle devlete dava açtı.

Joe Biden, Texas'a 24 süre tanıdı. ABD yönetimi kararlar yerine getirilmezse, Teksas'ın Ulusal Muhafızlarına el koyabilir.

ABD'DE BİTMEYEN TARTIŞMA: TEXİT!

Texas'ın Cumhuriyetçi vekili Bryan Slaton 2023 yılında, eyaletin ABD'den bağımsızlık "olasılığını araştırmak" için bir referandum düzenleyebilecek yasa tasarısı teklifi sunmuştu. Slaton, Teksas anayasasına göre "tüm siyasi gücün halkın elinde olduğunu" yazmıştı.

EYALETİN AYRILMA TEKLİFİ İLK DEĞİL

2021'de benzer bir yasa tasarısını, Cumhuriyetçiler Kyle Biedermann ve Jeff Cason sundu.

Biedermann o dönem yaptığı açıklamada "Federal hükümet (ABD merkezi hükümeti) kontrolden çıktı ve Teksaslıların değerlerini temsil etmiyor. Bu nedenle, Teksas Eyaleti'nin bağımsız statüsünü yeniden savunması için referanduma izin verecek bu kararı yasalaştırmayı taahhüt ediyorum" dedi.

ABD'de 25 eyalet, ABD Başkanı Joe Biden ile Texas eyaleti arasında yaşan sınır güvenliği tartışmasında Texas'a destek veren bildiri yayınladı.

Slaton, bu ilk teklifin kabul edilmediğini hatırlattı. Texas, belirli grupların bağımsızlık için yarıştığı tek ABD eyaleti değil.

EYALETLERDEN TEXAS'A "KAYNAK SAĞLAMA" SÖZÜ

ABD'de Anayasa Mahkemesi, Meksika sınırına Texas Valisi Gregg Abbott tarafından yasa dışı göçü önlemek için çekilen tel örgünün merkezi hükümete bağlı görevliler tarafından kesilebileceğine karar vermişti.

Texas Valisi Greg Abbott, bu tellerin merkezi hükümet tarafından kaldırılsa bile yeniden çekileceğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz çarşamba günü Abbott , Texas'ın meşru müdafaa hakkının aksi yöndeki her türlü federal yasanın yerine geçtiğini ilan etti ve bunun yasa dışı sınıra karşı etkili bir caydırıcı" olduğunu ileri sürerek "yasa dışı göçü engellemek için bu dikenli teli kullanmaya devam edeceğini açıkladı. Ortak bildiriyi imzalayan Cumhuriyetçi valilerin birçoğu Texas'a bireysel destek beyanları yayınladı. Bazı valiler, Texas'a yasa dışı göçmen geçişleriyle mücadele için kaynak sağlama sözü verdi.

"ÇATIŞMAYA HAZIRIZ"

Teksas Valisi, federal yetkililerle bir çatışmaya "hazırlıklı" olduğunu söylerken "Bu, Amerika'nın geleceği için bir mücadele" ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamada diğer eyaletlerin Teksas'a Ulusal Muhafızlarını göndermesini beklendiğinin de altı çizildi.

TRUMP OLAYA MÜDAHİL OLDU: TEXAS'A ASKER GÖNDERİN ÇAĞRISI

Seçimlerde Biden'ın rakibi olan ABD eski Başkanı Donald Trump da tartışmalara dahil oldu.

Trump, "Tüm Amerikalılar, halkın güvenliğini, bekasını ve egemenliğini korumaya yönelik sağduyulu tedbirlerini desteklemelidir." ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasında, "Tüm eyaletleri, yasadışı kişilerin sınırdan girişini önlemek ve sınırdan geri göndermek için Ulusal Muhafızlarını Texas'a yerleştirmeye ve teşvik ediyoruz." dedi.

OKLAHOMA VALİLİĞİNDEN DESTEK!

Oklahoma Eyaleti, ulusal muhafızlarını Teksas'a destek için sınır bölgesine gönderiyor. Teksas valisi Abbot, Federal Hükümetin tehditlerine aldırmadığını söyledi.

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