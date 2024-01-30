ABD’de “İran’a saldıralım”sesleri! Son 51 yılın en büyük savaşı mı olacak? Uzman isimler A Haber’de anlattı...

ABD GÜÇLERİNE YÖNELİK İHA İLE DÜZENLENEN SALDIRI

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'deki ABD üssüne yapılan ve 3 askerin öldüğü saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Biden, "Ürdün'deki saldırıya yanıt verileceğine karar verdim" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden, Amerikan üssüne yapılan saldırıya nasıl karşılık verecekleri hakkında "Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum, bunun peşinde değiliz" dedi

Biden, saldırıyla ilgili son iki günde Ulusal Güvenlik Konseyi'ni üç kez toplamış ve ülkesinin bu saldırıya nasıl karşılık vereceğini değerlendirmişti.