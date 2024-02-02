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SON DAKİKA! ABD'den Suriye'ye hava saldırısı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.02.2024 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
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SON DAKİKA! ABD’den Suriye’ye hava saldırısı!

Son dakika haberine göre Suriye'nin Deyrizor bölgesinde Meyadin ilçesi çevresindeki İran destekli silahlı grupları hedef alan hava saldırıları düzenlendi.

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