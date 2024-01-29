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Vladimir Putin Türkiye'ye geliyor! Kremlin'den son dakika açıklaması: Hazırlıklara başladık

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.01.2024 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
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Vladimir Putin Türkiye’ye geliyor! Kremlin’den son dakika açıklaması: Hazırlıklara başladık

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye ziyareti için tarih verdi. Uşakov ziyaretin şubat ayında gerçekleşmesi için hazırlıkların başladığını ifade ederken Başkan Erdoğan ile Putin'in Ukrayna meselesini görüşeceğini belirtti. İşte detaylar...

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını söyledi.

"ZİYARETE HAZIRLANIYOR"

Uşakov, Rusya'nın St. Petersburg kentinde güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu. Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Uşakov, "Evet, ziyaret hazırlanıyor." dedi.

GÖRÜŞMENİN KONUSU NE?

Uşakov, Ukrayna meselesinin Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinde ana konulardan biri olacağı bilgisini paylaştı.

UKRAYNA İLE BARIŞ MÜZAKERELERİ BAŞLIYOR MU?

Batı basınında Rusya'nın Ukrayna ile barış müzakerelerine hazır olduğu yönünde çıkan haberleri değerlendiren Uşakov, "Bu doğru değil. Farklı ülkelerden gelen taleplere, bu konuda hazır olduğumuza dair yanıt veriyoruz. Başından beri buna hazırdık. Bu müzakereleri durduran biz değiliz. Biz buna hazırız ama bizimle konuşacak kimse yok çünkü Ukrayna tarafı, Ruslarla müzakere etmeyi kendisi için yasakladı." ifadelerini kullandı.

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