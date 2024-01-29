Vladimir Putin Türkiye’ye geliyor! Kremlin’den son dakika açıklaması: Hazırlıklara başladık

UKRAYNA İLE BARIŞ MÜZAKERELERİ BAŞLIYOR MU?

Batı basınında Rusya'nın Ukrayna ile barış müzakerelerine hazır olduğu yönünde çıkan haberleri değerlendiren Uşakov, "Bu doğru değil. Farklı ülkelerden gelen taleplere, bu konuda hazır olduğumuza dair yanıt veriyoruz. Başından beri buna hazırdık. Bu müzakereleri durduran biz değiliz. Biz buna hazırız ama bizimle konuşacak kimse yok çünkü Ukrayna tarafı, Ruslarla müzakere etmeyi kendisi için yasakladı." ifadelerini kullandı.