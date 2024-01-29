Dünyanın utanç tablosu: İşgalci İsrail Gazze’de 26 bin 637 masumu katletti!

Yardım çağrısını yineleyen Kudra, şöyle devam etti:

"Başta Han Yunus'ta hedef alınan hastaneler olmak üzere tüm hastanelerin, sağlık ekiplerinin, yüzlerce yaralı ve binlerce yerinden edilmiş kişinin korunması, ilaç, gıda ve yakıt sağlanması için uluslararası kurumları hızla müdahale etmeye çağırıyoruz."