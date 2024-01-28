Başkan Erdoğan sahaya iniyor! Yerel seçimler mesaisi için 7 bölge 50 ilde miting

TELEVİZYON PROGRAMLARINA DA KATILACAK

Erdoğan, seçim takviminin son haftası ağırlıklı olarak Ankara ve İstanbul'da geçirecek. Kampanya sürecine önce haftada bir sonlara doğru ise ikişer olmak üzere mayıs seçimlerinde olduğu gibi televizyon kanallarındaki özel yayınlara katılacak.

Bu kapsamda AK Parti'nin seçim vizyonunu, belediyeciliğini anlatacak.