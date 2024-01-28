Başkan Erdoğan sahaya iniyor! Yerel seçimler mesaisi için 7 bölge 50 ilde miting
AK Parti, 31 Mart yerel seçimleri öncesi titiz bir çalışma yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime kadar her günü planlandı. Devlet işleri de aksatılmadan Erdoğan'ın seçime kadar 50 ile gidebilmesini sağlayacak kapsamlı bir program hazırlandı.
Bu süreçte bazı deprem illerine Cumhur İttifakı ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de eşlik etmesi planlanıyor. Yapımı tamamlanan afet konutları hak sahiplerine teslim edilecek.
Onlarca ilde yapımı tamamlanan devlet yatırımlarının toplu açılış törenlerine katılacak. Erdoğan, Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Ağrı'da da miting düzenleyecek.
Geçen sene asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri nedeniyle ertelenen Antalya Diplomasi Forumu'na da katılacak. Forum kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
TELEVİZYON PROGRAMLARINA DA KATILACAK
Erdoğan, seçim takviminin son haftası ağırlıklı olarak Ankara ve İstanbul'da geçirecek. Kampanya sürecine önce haftada bir sonlara doğru ise ikişer olmak üzere mayıs seçimlerinde olduğu gibi televizyon kanallarındaki özel yayınlara katılacak.
Bu kapsamda AK Parti'nin seçim vizyonunu, belediyeciliğini anlatacak.
DEVLET İŞLERİ AKSAMAYACAK
Erdoğan için hazırlanan bu yoğun program içerisinde devlet işleri de aksamayacak. Düzenli olarak kabine toplantıları da yapılacak, yabancı devlet başkanları Türkiye'de ağırlanacak.
Bu süreçte Başkan Erdoğan'ın yurt dışına çıkarak uluslararası zirvelere katılması da bekleniyor.
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