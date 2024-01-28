Ürdün’de ABD üssüne saldırı! 3 asker ölü 25 asker yaralı

BIDEN'DAN AÇIKLAMA: HESAP SORACAĞIZ

Saldırı sonrası ABD Başkanı Biden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Güçlerimize yönelik 3 askerimizin ölümüyle sonuçlanan saldırı, Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli aşırıcı gruplar tarafından gerçekleştirilmiştir. Hiç şüpheniz olmasın ki sorumlulardan, kendi seçeceğimiz zamanda ve şekilde hesap soracağız."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN