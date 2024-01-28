Ürdün'de ABD üssüne saldırı! 3 asker ölü 25 asker yaralı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün’de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan üsse düzenlenen dron saldırısında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 25 ABD askerinin de yaralandığını duyurdu. Joe Biden yaptığı açıklamada, "Hiç şüpheniz olmasın ki, sorumlulardan, kendi seçeceğimiz zamanda ve şekilde hesap soracağız." dedi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşılık olarak Orta Doğu'daki ABD üslerine yönelik saldırılar sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Ürdün'de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan üsse düzenlenen dron saldırısında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 25 ABD askerinin de yaralandığı duyuruldu.
ABD basınında yer alan haberlerde, söz konusu üssün adının Tower 22 olduğu ve İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk kez Orta Doğu'da ABD askerlerinin öldürüldüğü ifade edildi.
BIDEN'DAN AÇIKLAMA: HESAP SORACAĞIZ
Saldırı sonrası ABD Başkanı Biden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Güçlerimize yönelik 3 askerimizin ölümüyle sonuçlanan saldırı, Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli aşırıcı gruplar tarafından gerçekleştirilmiştir. Hiç şüpheniz olmasın ki sorumlulardan, kendi seçeceğimiz zamanda ve şekilde hesap soracağız."
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