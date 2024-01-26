Lahey'de karar günü! Başkan Erdoğan'dan Güney Afrika'ya destek
Başkan Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) katil İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımla ilgili dava açan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede dava sürecini değerlendirirken, İsrail'in hak ettiği cezayı alması için azami çaba göstereceğini belirtti. Öte yandan gözler Lahey'de bugün verilecek karara çevrildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) mazlum Filistin halkına yönelik işlenen soykırım suçunun cezalandırılması için İsrail aleyhine açtığı davadan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Dava sürecinin değerlendirildiği görüşmede Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bu haklı davanın uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun şekilde sonuçlandırılması ve insanlık suçu işleyen İsrail'in hak ettiği cezayı alması için azami çaba göstereceğini belirtti.
GÖZLER BUGÜN ÇIKACAK KARARDA
Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını bugün Türkiye saati ile 15.00'te açıklayacak. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ve beraberindeki heyet, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı açtığı "soykırım" davasını takip için Lahey'e gitmişti. Türkiye, dava dosyasına İsrail'in soykırım delillerini sundu.
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