Gözü dönmüş vampir Netanyahu'dan Lahey açıklaması: Karar Gazze'deki saldırıları durdurmayacak
İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık suçu bitmek bilmezken katil Netanyahu'nun skandallarınında ardı arkası kesilmiyor. İşgalci İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı "soykırım" davasına rağmen Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam edeceklerini belirtti.
İşgalci İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı "soykırım" davasına rağmen Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam edeceklerini belirtti.
Katil Netanyahu, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, UAD'de İsrail aleyhinde açılan davaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
KATİL DURMAK BİLMİYOR!
"Gazze'deki savaşta 100 günü geride bıraktıklarına" işaret eden Netanyahu, "Hamas'ı ortadan kaldırma, tüm esirleri evlerine geri getirme ve Gazze'nin bir daha ülkemiz için tehdit oluşturmayacağından emin olma hedeflerini gerçekleştirinceye kadar bu savaşı sürdüreceğiz." dedi.
"Tüm hedeflerimiz gerçekleşinceye kadar Gazze savaşını sürdüreceğiz. Ne Lahey ne de 'şer ekseni' bizi durdurabilecek." ifadelerini kullanan Netanyahu, bu hedefi gerçekleştirmek için pazar günü güvenliğe daha fazla fon sağlayacak bir bütçe sunacaklarını dile getirdi.
Mısır ile Gazze arasındaki sınır şeridi Philadelphia (Salahaddin) Koridoru'na da değinen Netanyahu, bu koridorda kontrolü sağlamadan Hamas'ı ortadan kaldırmalarının söz konusu olmadığını savundu.
Netanyahu, ayrıca Filistin yönetimine herhangi bir şekilde Hamas'a yardımı dokunacak fon aktarımında bulunmayacaklarını sözlerine ekledi.
Netanyahu, daha önce 10, 15 ve 30 Aralık 2023'te "Gazze'de savaştan sonrasıyla" ilgili planına değinirken Philadelphia Koridoru'nda kontrolü ele alma planından söz etmişti.
GÜNEY AFRİKA'NIN İSRAİL'E KARŞI UAD'DE AÇTIĞI "SOYKIRIM DAVASI"
Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.
Güney Afrika, bu kapsamda UAD'den 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini istiyor.
Bu kararların arasında "İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını derhal durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri alması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişimini sağlaması, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atması ve soykırımın delillerini muhafaza etmesi" de bulunuyor.
Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanları ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başlayacak.
Kararın açıklanması için hakimleri bağlayan bir tarih bulunmuyor ancak UAD'nin önceki yargılamalarına bakıldığında soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.
UAD'de açılan soykırım davasında ilk duruşma 11 Ocak'ta Güney Afrika heyetinin argümanlarını sunmasıyla başlamış, 12 Ocak'ta da İsrail heyeti savunmasını yapmıştı.
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