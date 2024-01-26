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Başkan Erdoğan'ın NATO imzasından sonra ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.01.2024
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Başkan Erdoğan’ın NATO imzasından sonra ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den açıklama

Başkan Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kararı imzalamasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bir açıklama yaptı. Blinken, "İsveç ve İttifak (NATO) birlikte daha güçlü." değerlendirmesinde bulundu.

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