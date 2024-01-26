Katil İsrail’in yargılanma süreci nasıl işleyecek? Uzman isimler A Haber’de anlattı! Dikkat çeken BMGK detayı...

"TÜM TARAFLAR YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMELİ"



İsrail, soykırımın yaşandığını yalanlamaktadır, soykırım suçlamalarını reddetmiştir, hukuksal temelden yoksun olduğunu ifade etmiştir.

Mahkemenin görüşüne göre, Güney Afrika'nın iddialarının bir kısmı sözleşmenin maddelerinin bir kısmı içine girebilir. Tüm taraflar sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

"GÜNEY AFRİKA'NIN BAŞVURUSU UYGUN"

Güney Afrika'nın İsrail'e ilişkin başvurusu uygundur. Güney Afrika'nın ortaya koymuş olduğu iddiaların makul olup olmadığı değerlendirilecek. Taleplerin mantıklı olup olmadığı konusunda henüz karar verilmemiştir.

Sözleşmeye göre soykırıma iştirak etmek ve cesaretlendirmek de soykırım suçları arasında sayılmaktadır.