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Son dakika | Çanlar Gazze kasabı Netanyahu için çalıyor! Katil İsrail soykırım suçuyla yargılanacak! Türkiye'den tepkiler geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.01.2024 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
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Son dakika | Çanlar Gazze kasabı Netanyahu için çalıyor! Katil İsrail soykırım suçuyla yargılanacak! Türkiye’den tepkiler geldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 112 gündür devam ederken, can kaybı 26 bini aştı. Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı soykırım davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıkladı. Divan İsrail'in dosyanın reddi talebini reddetti, İsrail soykırım suçlaması ile yargılanacak. Başkan Erdoğan alınan tarihi karar için "Memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

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