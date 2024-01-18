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Kızıldeniz’de kriz büyüyor: İsrail de saldırı ekibine dahil oldu!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2024
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Kızıldeniz’de kriz büyüyor: İsrail de saldırı ekibine dahil oldu!

ABD ve İngiltere tarafından Yemen’de Husiler’e karşı havadan ve denizden başlatılan saldırılara işgalci İsrail de dahil oldu. İsrail, Kızıldeniz'den hava sahasına doğru ilerleyen bir İHA'yı düşürdüğünü duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler'in, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından, ABD ve İngiltere saldırı kararı aldı.
ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerine yönelik uçak, gemi ve denizaltılarla saldırılarda bulundu.

SALDIRILARA İSRAİL DE DESTEK VERDİ

İsrail ordusu, Kızıldeniz bölgesinde İsrail hava sahasına doğru ilerleyen bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

İHA DÜŞÜRDÜĞÜNÜ DUYURDU

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kızıldeniz'e kıyısı olan Eilat kentinde düşürülen İHA ile ilgili bilgi verildi.

KENTTE SİRENLER ÇALDI

Kızıldeniz'den İsrail hava sahasına doğru ilerleyen şüpheli bir insansız hava aracının füzeyle imha edildiği ve füzenin ateşlenmesiyle kentte uyarı sirenlerinin çaldığı kaydedildi.

Söz konusu İHA'nın kimin tarafından gönderildiğine ilişkin bir bilgi verilmedi.
Son haftalarda Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyinde, Kızıldeniz kıyısında bulunan Eilat'a İHA'lar ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

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