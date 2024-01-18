Kızıldeniz’de kriz büyüyor: İsrail de saldırı ekibine dahil oldu!
ABD ve İngiltere tarafından Yemen’de Husiler’e karşı havadan ve denizden başlatılan saldırılara işgalci İsrail de dahil oldu. İsrail, Kızıldeniz'den hava sahasına doğru ilerleyen bir İHA'yı düşürdüğünü duyurdu.
SALDIRILARA İSRAİL DE DESTEK VERDİ
İsrail ordusu, Kızıldeniz bölgesinde İsrail hava sahasına doğru ilerleyen bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.
İHA DÜŞÜRDÜĞÜNÜ DUYURDU
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kızıldeniz'e kıyısı olan Eilat kentinde düşürülen İHA ile ilgili bilgi verildi.
KENTTE SİRENLER ÇALDI
Kızıldeniz'den İsrail hava sahasına doğru ilerleyen şüpheli bir insansız hava aracının füzeyle imha edildiği ve füzenin ateşlenmesiyle kentte uyarı sirenlerinin çaldığı kaydedildi.
Söz konusu İHA'nın kimin tarafından gönderildiğine ilişkin bir bilgi verilmedi.
Son haftalarda Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyinde, Kızıldeniz kıyısında bulunan Eilat'a İHA'lar ve füzelerle saldırılar düzenliyor.
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