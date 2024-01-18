18 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İşgalci İsrail’in saldırıları göçleri artırdı! Refah'ın nüfusu 4’e katlandı

İşgalci İsrail’in saldırıları göçleri artırdı! Refah'ın nüfusu 4’e katlandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2024 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
ABONE OL
İşgalci İsrail’in saldırıları göçleri artırdı! Refah’ın nüfusu 4’e katlandı

Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana devam eden Siyonist soykırım nedeniyle göçler arttı. Katil İsrail’in, abluka ve bombardımanlarıyla Gazze’de yaşam alanı bırakmadığı için bölgedeki nüfusun çoğunluğu Refah’a kaydı.

Zulüm ve katliamlarıyla Filistinlilere yıllardır nefes aldırmayan İsrail, 7 Ekim'den beri Gazze'de çoluk çocuk demeden kan döküyor. Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip olan Gazze Şeridi İsrail'in havadan, karadan ve denizden saldırılarına maruz kalıyor.

On binlerce masumun canına kıyan ve on binlerce vatandaşın yaralanmasına sebep olan işgalci İsrail, sağ kalanları da ya öldürüyor ya da göçe zorluyor.

REFAH'IN NÜFUSU 4'E KATLANDI

Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Refah bölgesinin nüfusu dört kattan fazla arttı.
Saldırılar nedeniyle başta Gazze'nin kuzeyi olmak üzere bölgede ağır yıkım oluşurken, 1,9 milyon Filistinli de yerinden edildi.

GÜVENLİ DEDİĞİ BÖLGELERE YOĞUN SALDIRI

Daha önce Gazze'nin orta ve güneyinin "güvenli olduğunu" iddia eden İsrail ordusu, saldırılarını buralarda yoğunlaştırdı.
Son günlerde Gazze'nin orta kesimlerinin yanı sıra güneyde yer alan Han Yunus bölgesi İsrail ordusunun yoğun saldırılarına hedef oluyor.
Bu nedenle de yerinden olan Gazzelilerin büyük kısmı Mısır sınırında yer alan Refah bölgesine göç etmek zorunda kaldı.
Refah başta olmak üzere yerinden edilen Filistinliler bölgedeki ağır yıkım nedeniyle derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda hayat mücadelesi veriyor.

REFAH BÖLGESİNİN NÜFUSU 1,2 MİLYONU AŞTI

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'ndan (UNRWA) yapılan açıklamaya göre, Refah bölgesinin nüfusu 1,2 milyonu aştı.
Bu da yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze nüfusunun yarısından fazlasının bugün itibarıyla Refah bölgesinde olduğu anlamına geliyor.
Daha önce 280 bin kişinin yaşadığı Refah bölgesinin nüfusu, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin sığınmasıyla 4 kattan daha fazla arttı.

UNRWA açıklamasında Gazze'nin orta kesimlerinde de nüfus yoğunluğunun olabildiğine fazla olduğu dile getirilerek, "Orta kesimler de oldukça kalabalık, insanlar yiyecek ve ilaç bulmak için çabalıyor, üşüyor. Gazze'nin kuzeyi hakkında çok az bilgi var ve erişim oldukça kısıtlı." ifadesine yer verildi.

İSRAİL REFAH'I DA VURUYOR

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesi de sık sık İsrail saldırılarının hedefi oluyor.

İsrail'in bu gece Refah'ta bir eve düzenlediği bombalı saldırıda çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 19 Filistinli öldürüldü.

Blinken ikiyüzlülükte zirveye oynuyor
Vampir Netanyahu’dan Lahey açıklaması
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA