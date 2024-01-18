İşgalci İsrail’in saldırıları göçleri artırdı! Refah’ın nüfusu 4’e katlandı

Zulüm ve katliamlarıyla Filistinlilere yıllardır nefes aldırmayan İsrail, 7 Ekim'den beri Gazze'de çoluk çocuk demeden kan döküyor. Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip olan Gazze Şeridi İsrail'in havadan, karadan ve denizden saldırılarına maruz kalıyor.

On binlerce masumun canına kıyan ve on binlerce vatandaşın yaralanmasına sebep olan işgalci İsrail, sağ kalanları da ya öldürüyor ya da göçe zorluyor.