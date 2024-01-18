18 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD üssüne saldırı mı gerçekleşti? Kuzey Irak'ta ABD üssü yakınında patlama sesleri duyuldu

ABD üssüne saldırı mı gerçekleşti? Kuzey Irak'ta ABD üssü yakınında patlama sesleri duyuldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2024 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
ABONE OL
ABD üssüne saldırı mı gerçekleşti? Kuzey Irak’ta ABD üssü yakınında patlama sesleri duyuldu

Son dakika haberleri... ABD üssü yakınlarında patlama! Kuzey Irak'ta ABD üssü yakınında patlama sesleri duyuldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA