Sırada Lübnan mı var? İşgalci İsrail’den yeni işgal çağrısı! Siyonist siyasetçi Hizbullah’ı bahane etti

Liberman, "Toprağımıza katmayacağız, yerleşim inşa etmeyeceğiz, ancak Beyrut'taki hükümet kendi egemenliğini nasıl uygulaması gerektiğini anladığında topraktan çekileceğiz." yorumunda bulundu.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda, 137 Hizbullah mensubu yaşamını yitirirken, çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.