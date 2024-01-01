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Sırada Lübnan mı var? İşgalci İsrail’den yeni işgal çağrısı! Siyonist siyasetçi Hizbullah’ı bahane etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.01.2024 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
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Sırada Lübnan mı var? İşgalci İsrail’den yeni işgal çağrısı! Siyonist siyasetçi Hizbullah’ı bahane etti

7 Ekim’den beri Gazze Şeridi’nde kanlı bir soykırıma imza atan katil İsrail, işgal girişimlerine bir yenisini daha eklemek istiyor. Filistin’in tamamını ele geçirme hayalleri içinde olan soykırımcılar Hizbullah’ı bahane ederek Lübnan’ın güneyine göz dikti. Muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, “(Lübnan'daki) Litani Nehri ve İsrail arasındaki bölge tamamen İsrail ordusunun kontrolü altında olmalı." dedi.

Aylardır soykırım yaptığı Gazze'de defalarca hezimete uğrayan işgalciler, güç gösterisine devam ediyor.

OKLARI LÜBNAN'A ÇEVİRDİ

İşgal edilmiş topraklar Filistin'de yıllardır Arz-ı Mev'ud safsatasıyla yaşayan Siyonist İsrail, oklarını Lübnan'a çevirdi.

Muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden "saldırdığını" savunarak bölgenin İsrail tarafından işgal edilmesi çağrısında bulundu.

HİZBULLAH'I BAHANE ETTİ

İsrail Meclisinde (Knesset) partisinin haftalık toplantısında konuşan Liberman, İsrail'in kuzeyinin Lübnan'dan gelen "saldırılardan etkilendiğini" belirterek, Lübnan'ın bunu "toprakla ödemesi" gerektiğini iddia etti.

Liberman, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güney kesimini "kapatmasını" önererek, Hizbullah'ı kuzeye doğru "püskürtmesi gerektiğini" söyledi.

Bu sürecin "50 yıl sürse dahi yapılmasını" isteyen Liberman, "(Lübnan'daki) Litani Nehri ve İsrail arasındaki bölge tamamen İsrail ordusunun kontrolü altında olmalı." ifadesini kullandı.

Liberman, "Toprağımıza katmayacağız, yerleşim inşa etmeyeceğiz, ancak Beyrut'taki hükümet kendi egemenliğini nasıl uygulaması gerektiğini anladığında topraktan çekileceğiz." yorumunda bulundu.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda, 137 Hizbullah mensubu yaşamını yitirirken, çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

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