Koltuk için kendi halkını da gözden çıkardı! Muhalif lider katil Netanyahu’yu bombaladı: Derhal gitmeli! Barışın tek tolu siyasi çözüm!

"NETANYAHU BAŞARISIZ OLDU"

Michaeli, "101 gün geçti ve gerçeğin söylenmesi gerekiyor: Netanyahu başarısız oldu. Hedeflerin hiçbirine ulaşılamadı." ifadelerini kullandı.

Esirlerin geri getirilmesi için "çatışmaların sona ermesini de içeren bir anlaşmanın" gerekli olduğunu kaydeden Michaeli, "Çatışmaların sona ermesi Netanyahu iktidarının devamını tehlikeye atıyor. Onun koalisyonu, savaşa devam etmek istiyor ve onlar için rehinelerin geri getirilmesi daha az önemli." diye konuştu.