Koltuk için kendi halkını da gözden çıkardı! Muhalif lider katil Netanyahu'yu bombaladı: Derhal gitmeli! Barışın tek tolu siyasi çözüm!
İşgalci İsrail'de iç karışıklık devam ediyor. İşçi Partisi lideri Merav Michaeli, katil Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendi siyasi kariyerini korumak için Gazze'deki İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye attığını belirtti. Öte yandan Michaeli, "Netanyahu'nun barışısız olduğunu ve derhal gitmesin gerektiğini dile getirirken, barışın tek yolunun siyasi çözümden geçtiğini belirtti.
The Times of Israel gazetesinin haberine göre, partisinin haftalık toplantısında konuşan Michaeli, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başında Netanyahu'nun, "amaçlarının Hamas hükümetini düşürmek ve rehineleri eve getirmek olduğu" şeklindeki sözlerini hatırlattı.
"NETANYAHU BAŞARISIZ OLDU"
Michaeli, "101 gün geçti ve gerçeğin söylenmesi gerekiyor: Netanyahu başarısız oldu. Hedeflerin hiçbirine ulaşılamadı." ifadelerini kullandı.
Esirlerin geri getirilmesi için "çatışmaların sona ermesini de içeren bir anlaşmanın" gerekli olduğunu kaydeden Michaeli, "Çatışmaların sona ermesi Netanyahu iktidarının devamını tehlikeye atıyor. Onun koalisyonu, savaşa devam etmek istiyor ve onlar için rehinelerin geri getirilmesi daha az önemli." diye konuştu.
TEK AMACI KOLTUK!
Michaeli, "Netanyahu'nun kendisini ve hükümetini korumak için rehineleri tehlikeye attığını" ve "İsrail'in güvenliğinden vazgeçtiğini" söyledi.
KENDİ HALKINA DA ACIMIYOR
Michaeli, 13 Aralık'ta X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "(Netanyahu) Onun eylemleri, yalnızca İsrail'in güvenliğini tehlikeye atıyor. İsrail'in güvenliğini ve barışını yalnızca siyasi bir çözüm garanti edebilir ve bu nedenle bu hükümetin derhal gitmesi gerekir." değerlendirmesinde bulunmuştu.
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