Kuzey Kore'den tehlikeli hamle! Güney Kore ve Japonya açıkladı
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını bildirdi. Japonya hükümeti, Başbakanlık Kriz Masasında, füzenin düştüğü bölgede olası hasar tespit çalışmaları yürüttüklerini açıkladı.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 14.58'de Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattığı belirtildi.
2024'TE İLK KEZ KULLANDI
Açıklamada, bunun, Kuzey Kore'nin 2024 yılında denediği ilk balistik füze olduğu vurgulandı.
Japonya Savunma Bakanlığı yetkilisi de füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi dışına düştüğünü açıkladı.
HASAR TESPİTİ
Japonya hükümeti, Başbakanlık Kriz Masasında, füzenin düştüğü bölgede olası hasar tespit çalışmaları yürüttüklerini duyurdu.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede seyreden hava ve deniz unsurlarının güvenliğinin sağlanması ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olunması talimatı verdiğini ifade etti.
Kuzey Kore en son, geçen yıl 17 Aralık'ta kısa menzilli balistik füze ve 18 Aralık'ta kıtalar arası balistik füze "Hwasong-18" denemeleri yapmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde bakım maaşı zamlı yattı mı, ne zaman yatacak? E-DEVLET / SMS ile sorgulama: 14 Ocak 2024 evde bakım maaşı yatan iller...
- 40 hastalıktan koruyor! Tahin pekmez, süt karışımının mucizevi 10 faydası...
- Bolu deprem son dakika! 14 Ocak 2024 az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD Kandilli son depremler listesi
- RAMAZAN AYI TAKVİMİ 2024! İlk oruç ne zaman tutulacak? Sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan ayı başlangıç tarihi...
- Kocaeli Gölcük, İzmit, Kandıra ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adayları
- Kocaeli Derince, Dilovası, Gebze ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adayları
- Kocaeli Başiskele, Çayırova, Darıca ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adayları
- Gaziantep Şahinbey, Şehit Kamil, Yavuzeli ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları
- 57 yıl önceki Canan Karatay bambaşka! 21 yaşındaki gençlik hali ortaya çıktı! İşte o fotoğraf...
- 2024 BEDELLİ ASKERLİK CELP DÖNEMLERİ! Bedelli askerlik sonuçları, sevk tarihleri açıklandı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!
- YALI ÇAPKINI 53. BÖLÜM İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm tek parça, full HD, kesintisiz izle!
- SGK- SSK BAĞKUR MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ 2024! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarası 0, 2,4,5,7,9 ile bitenler..