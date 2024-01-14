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Kuzey Kore'den tehlikeli hamle! Güney Kore ve Japonya açıkladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.01.2024 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
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Kuzey Kore’den tehlikeli hamle! Güney Kore ve Japonya açıkladı

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını bildirdi. Japonya hükümeti, Başbakanlık Kriz Masasında, füzenin düştüğü bölgede olası hasar tespit çalışmaları yürüttüklerini açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 14.58'de Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattığı belirtildi.

2024'TE İLK KEZ KULLANDI
Açıklamada, bunun, Kuzey Kore'nin 2024 yılında denediği ilk balistik füze olduğu vurgulandı.

Japonya Savunma Bakanlığı yetkilisi de füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi dışına düştüğünü açıkladı.

HASAR TESPİTİ
Japonya hükümeti, Başbakanlık Kriz Masasında, füzenin düştüğü bölgede olası hasar tespit çalışmaları yürüttüklerini duyurdu.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede seyreden hava ve deniz unsurlarının güvenliğinin sağlanması ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olunması talimatı verdiğini ifade etti.

Kuzey Kore en son, geçen yıl 17 Aralık'ta kısa menzilli balistik füze ve 18 Aralık'ta kıtalar arası balistik füze "Hwasong-18" denemeleri yapmıştı.

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