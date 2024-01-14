Kuzey Kore’den tehlikeli hamle! Güney Kore ve Japonya açıkladı

HASAR TESPİTİ

Japonya hükümeti, Başbakanlık Kriz Masasında, füzenin düştüğü bölgede olası hasar tespit çalışmaları yürüttüklerini duyurdu.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede seyreden hava ve deniz unsurlarının güvenliğinin sağlanması ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olunması talimatı verdiğini ifade etti.

Kuzey Kore en son, geçen yıl 17 Aralık'ta kısa menzilli balistik füze ve 18 Aralık'ta kıtalar arası balistik füze "Hwasong-18" denemeleri yapmıştı.