Pedofili ağının perde arkası! İşte madde madde Jeffrey Epstein skandalı
Dünya gündemi, ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında açıklanan belgelerle sarsılmaya devam ediyor. Yüzyılın en geniş insan ticareti, fuhuş ve pedofili zinciri olarak kabul edilen Epstein davası, uluslararası çapta bu ağa dahil olan isimler nedeniyle büyük yankı uyandırdı. İşte madde madde Epstein davasının gerçekleri…
Jeffrey Epstein davası, yüzyılın en büyük, kirli ağlarından birini de gün yüzüne çıkardı. ABD'li sapık milyarder Epstein'ın kurduğu fuhuş, cinsel istismar, insan kaçakçılığı ve pedofili ağına yıllar boyu dahil olan isimler, açıklanan belgelerle ifşa oldu. Servetini Siyonist lobiyle kurduğu ağ üzerinden elde eden Epstein'ın 90'lı yıllarda temelini attığı uluslararası fuhuş, pedofili ve insan ticareti ağı, kan donduran detaylarla gündeme oturdu.
ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump'tan İsrail Başbakanı Ehud Barak'a, moda dünyasının önde gelen isimleri Jean-Luc Brunel'den bilim insanı Stephen Hawking'e, Hollywood yıldızları ve İngiliz Kraliyet Ailesi'nden İsrail Gizli Servisi Mossad'a kadar uzanan skandalda neler yaşandı?
Siyonist sermayeyi arkasına alan Epstein, kurduğu finansal danışmanlık şirketiyle birkaç sene içinde büyük bir servetin sahibi oldu. Çok zengin ve etkili bir iş insanına dönüşen Epstein, kendi adına kurduğu vakıflar aracılığıyla birçok üniversite, araştırma merkezi ve hayır kurumuna bağışlar yaptı.
SİYONİST LOBİYLE İLK TEMAS
ABD'li milyarder, İngiliz sosyetesine girmeyi başardığında pedofili ve fuhuş zincirini de oluşturmaya başladı. İngiltere'nin medya ve yayıncılık devlerinden olan, MOSSAD ajanı olduğu ifşa olan Robert Maxwell'in kızı Ghislaine Maxwell'le sevgili olan Epstein, bu sayede İngiliz Kraliyet Ailesi'yle de yakın ilişkiler kurdu.
Suç ortağı Maxwell, Epstein'ı yakın arkadaşı olan Prens Andrew ile tanıştırdı. Kol kola girerek uluslararası bir şebeke oluşturan Epstein ve Maxwell yıllar boyunca sayısız isimle yakın bağlantılar kurdu.
BİRBİRİ ARDINA PATLAK VEREN DAVALAR
Yıllar boyu yüksek sosyetede "saygın" olarak bilinen Epstein davası ise 2008 yılında patlak verdi. Epstein, 2008'de 14 ve 16 yaşlarında iki küçük kızı fuhuş amaçlı istismardan suçlu bulundu. Yalnızca 13 ay hapis cezasına çarptırılan Epstein, 2019 yılında Florida ve New York'ta küçük çocukları taciz etmek ve fuhuş nedeniyle tekrar tutuklandı.
Aynı yıl tutuklu bulunduğu Manhattan'daki Metropolitan Cezaevi'ndeki hücresinde kendisini asarak intihar ettiği belirtildi. Öldüğünde 66 yaşında olan Epstein davasının boyutunun büyüklüğü ise bu tarihten sonra ortaya çıktı.
DOSYA GİZLİLİĞİ KALDIRILDI
Epstein ve Maxwell'den şikayetçi olan mağdurların sayısının artmasıyla, tarihin en büyük pedofili ve fuhuş zinciri de deşifre oldu. Epstein'ın sevgilisi Maxwell'in 2015 yılındaki davası kapsamında açıklanmasına karar verilen mahkeme dosyaları, ABD Bölge Yargıcı Loretta Preska'nın kararı sonrası halka açıldı.
Kurbanlardan Victoria Giuffre'nin Maxwell'e karşı davası 2017'de sonuçlanırken, mahkeme dosyalarının ilk 2000 sayfası 2019'da açıldı ve 2020, 2021 ve 2022'de ek yayınlar yapıldı. Hakim, son olarak geri kalan tüm belgeler üzerindeki gizlilik kararını kaldırdı. Belgelerin kamuoyuna açıklanmasının ardından görünenden de büyük bir skandal çıktı.
EPSTEIN'IN TECAVÜZ ADASI
Epstein'ın "fuhuş adası" olarak bilinen, ABD Virgin Adaları'ndaki Little Saint James adasında uzun yıllar boyu fuhuş, tecavüz ve pedofili suçlarının işlendiği anlaşıldı.
Adayı sık sık "ziyaret" eden isimlerin arasında Eski ABD başkanları Donald Trump ve Bill Clinton'ın yanı sıra İngiliz Kraliyet Ailesi üyesi Prens Andrew da yer alıyordu. Epstein, siyaset dünyasının yanı sıra finans, kültür-sanat ve moda dünyasından isimlerle de yakın ilişkiler kurmuştu.
Bu isimlerden birisi de Jean-Luc Brunel'di. 2022 Şubat ayında hayatını kaybeden Luc-Brunel uluslararası moda ajansının yöneticisiydi. Fransız isim, Epstein'ın sponsorluğunda MC2 Modellik Ajansı'nı kurmuş ve küçük kızları ve genç kadınları moda sektörü üzerinden sayısız isme pazarlamıştı. Açıklanan belgelerde 12 yaşındaki kızların, zengin pedofililere pazarlandığı anlaşıldı.
İSRAİL BAŞBAKANI EHUD BARAK
Açıklanan dosyalarda İsrail eski Başbakanı Ehud Barak'ın ismine de rastlandı. Buna göre Barak, Epstein ile en az 36 kez görüşmüştü.
Barak, 2016 yılında Manhattan'daki evine yüzünde bir eşarpla girerken fotoğraflanmıştı. Aynı gün genç kadınların da konuta girip çıktığı görülmüştü.
Fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından "soğuk havalarda eşarp taktığını" iddia etmişti.
İSRAİL VE MOSSAD BAĞLANTILARI
Epstein'ın İsrail ile olan bağlantıları Barak'la sınırlı değildi. Açıklanan belgelerde Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'i soykırım suçlamalarına karşı savunması beklenen Amerikalı avukat ve hukuk profesörü Alan Dershowitz de bulunuyor.
3 Ocak Çarşamba gecesi açıklanan belgelerde Dershowitz ile ilgili tecavüz suçlaması var. Belgelerde "Epstein'ın o zamanlar reşit olmayan Jane Doe #3'ü cinsel ilişkiye girmeye zorladığı güçlü kişilerden biri, Epstein'ın yakın arkadaşı ve tanınmış ceza savunma avukatı eski Harvard Hukuk Profesörü Alan Dershowitz'di" ifadeleri yer alıyor. Dershowitz, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı desteklemesiyle biliniyor.
MOSSAD İDDİALARI
Eski bir İsrail istihbarat görevlisi Ari Ben-Menashe'nin iddiaları da oldukça ses getirdi. Epstein'ın, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad için çalıştığı öne sürülüyor.
İran doğumlu İsrailli bir işadamı olan ve 1977'den 1987'ye kadar Mossad için çalıştığını söyleyen Ben-Menashe, 1989'da ABD'de silah ticareti suçlamasıyla tutuklanmış, 1990'da jüri onun İsrail devleti adına hareket ettiğini kabul ettikten sonra beraat etmişti. Ben-Menashe hem Epstein'ın hem de Ghislaine Maxwell'in babası Robert Maxwell'in İsrail ajanı olduğunu öne sürüyor.
Tüm bu kirli ağın ise Mossad tarafından istihbarat toplamak ve önde gelen siyasetçilere şantaj yapmak amacıyla düzenlendiğini, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın da olaylardan haberdar olduğunu iddia ediyor. Ben-Menashe'nin iddiaları arasında reşit olmayan kızların, siyasetçilere cinsel ilişki için pazarlandığını, daha sonra bu olayları İsrail istihbaratı adına onlara şantaj yapmak için kullanıldığı da var.
Ghislaine Maxwell'in bu zincirde "idareci" pozisyonunda olduğunu belirten Ben-Menashe, Epstein'ın Mossad'la Robert Maxwell tarafından tanıştırıldığını belirtiyor.
ŞAŞIRTAN İSİM: STEPHEN HAWKING
Açıklanan belgelerde en şaşırtıcı isimlerden biri ise İngiliz bilim insanı Stephen Hawking. Hawking, 2006 yılında Epstein tarafından düzenlenen bir etkinlik nedeniyle, adayı ziyaret ediyor.
Maxwell'a yazılmış 2015 tarihli bir e-postada, Hawking'in Epstein'ın özel adasındaki cinsel istismarlara dahil olduğu öne sürülüyor. Epstein'ın Maxwell'a, bu iddiayı çürütebilecek herkese ödül teklif etmesi yönünde talimat verdiği belirtiliyor.
BILL CLINTON VE DONALD TRUMP
Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın ismi, 50 kez mahkeme belgelerinde geçiyor ancak yasa dışı bir durum olduğuna ilişkin bir kanıt bulunmuyor. Bill Clinton'ın 2000'lerin başında Epstein'ın uçağıyla çok kez seyahat ettiği biliniyor. Yüzlerce sayfalık mahkeme dosyalarında kurbanlardan birinin "Bill Clinton onların gençliğini seviyor" ifadeleri de dikkat çekiyor.
Kurbanlardan Sarah Ransome, bir arkadaşının Clinton, Prens Andrew ve Richard Branson ile cinsel ilişkiye girdiğini ve bunun her seferinde Epstein tarafından filme alındığını iddia ediyor.
Ransome, Trump ile ilgili de dikkat çeken suçlamalarda bulunuyor. Trump'ın fuhuş ağında çok kez cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen Ransome'un suçlamaları Trump'ın hukuk ekibi tarafından inkar ediliyor.
KAN DONDURAN TÜRKİYE DETAYI
Epstein'in en yakın isimlerinden birinin, pedofili ağına dahil edilmek üzere Türkiye'den de çocuk kaçırılıp kaçırılmadığına ilişkin sorgulandığı ortaya çıktı. Epstein'a kurban sağlamakla suçlanan Adriana Ross isimli kadına "Jeffrey'in Türkiye ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerden küçük yaşta kızlar getirdiğine şahit olup olmadığı" soruldu. Şahıs, tüm diğer sorulara verdiği "Cevap vermeyi reddediyorum." ifadesini kullanıyor.
Ancak savcının yönelttiği bu sorunun 1999 depremi ile ilgili olabileceği konuşuluyor. Kan donduran iddialar sonrası akıllara ABD eski Başkanı Bill Clinton ve 1999 Yalova Depremi'ne ilişkin iddialar geldi. 1999 depremi sonrası Türkiye'ye gelip dünya ajanslarına fotoğraflar veren Clinton'ın ABD'ye dönüşü sonrası, deprem bölgesindeki bazı çocukların kaybolduğu bildirilmişti.
LİSTEDE İKİ TÜRK DE VAR
Epstein davasında Refia Banu Küçükköylü ve Turabi Fırat isimli iki Türk'ün de ismi yer aldı. İddianameye göre, Refia Banu Küçükköylü'nün adı Epstein'ın özel uçağı "Lolita Express"in 1-3-5 Haziran 2001 tarihlerindeki uçuş listesinde yazılıydı. Turabi Fırat'ın ise yalnızca iş için "Lolita Express"e bindiği iddianamede yer aldı. Banu Küçükköylü'nün 1991 Türkiye dördüncü güzelli olduğu iddia edildi.
Belgelerde Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre'nin, eski New Mexico Valisi Bill Richardson ile ilişkiye girmeye zorlandığı iddiasına da yer verildi.
KÜÇÜK ÇOCUKLARI ADAYA O GETİRİYORDU
Epstein'in pilotu Nadia Marcinkova, Slovakyalı bir modeldi. 2001 yılında daha 16 yaşındayken Epstein'in hizmetine girdi.
Epstein'in köle olarak seslendiği Nadia, hakkındaki iddialara yanıt vermedi. Tam 42 kez susma hakkını kullandığı belirtilen Nadia Marcinkova'nun daha sonra pilotluk eğitimi aldığı ve Epstein'in "Lolita Express" adı verilen özel uçağını kullandığı belirlendi.
TRUMP'IN YANINDA ÇALIŞIRKEN EPSTEİN'İN MASÖRÜ OLDU
Epstein'ın yanına "asistan" olarak girdiğini söyleyen Johanna Sjorberg, uzun süre sapık milyarderin masörlüğünü yaptı. Epstein'in malikânesinde 18 yaşından küçükken, İngiltere Kralı Charles'ın kardeşi Prens Andrew tarafından taciz edildiğini anlattı.
VICTORIA'S SECRET SPONSORLUĞUNDA "ADA GEZİSİ"
Dosyalara göre, Epstein'ın fuhuş adası Little St James'e götürülen tüm kızlara Victoria's Secret marka bikini ve gecelikler verilmişti. Victoria's Secret'ın patronu Les Wexner'ın, Jeffrey Epstein ile yakın arkadaş olduğu belirlenmişti.
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