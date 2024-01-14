Pedofili ağının perde arkası! İşte madde madde Jeffrey Epstein skandalı

SİYONİST LOBİYLE İLK TEMAS

ABD'li milyarder, İngiliz sosyetesine girmeyi başardığında pedofili ve fuhuş zincirini de oluşturmaya başladı. İngiltere'nin medya ve yayıncılık devlerinden olan, MOSSAD ajanı olduğu ifşa olan Robert Maxwell'in kızı Ghislaine Maxwell'le sevgili olan Epstein, bu sayede İngiliz Kraliyet Ailesi'yle de yakın ilişkiler kurdu.

Suç ortağı Maxwell, Epstein'ı yakın arkadaşı olan Prens Andrew ile tanıştırdı. Kol kola girerek uluslararası bir şebeke oluşturan Epstein ve Maxwell yıllar boyunca sayısız isimle yakın bağlantılar kurdu.