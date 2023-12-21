Dünya alarma geçti! Kuzey Kore’den ABD’ye nükleer tehdit: Gerekirse vurruuz

CASUS UYDU İLİŞKİLERİ DAHA DA GERDİ

Bunun yanında Pyongyang'ın geçen ay bir askeri casus uydusunu fırlatması, iki Kore arasındaki ilişkileri daha da gerdi. Kuzey Kore yönetimi, ABD ve Güney Kore askeri tesislerinin görüntülerini sağlamaya başladığını iddia etti. Fırlatma, Kuzey ve Güney Kore arasındaki gerilimi azaltmak için yapılan askeri anlaşmayı bozdu ve her iki taraf da kendilerini ayıran Askerden Arındırılmış Bölge boyunca güvenliği artırdı.