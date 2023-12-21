Dünya alarma geçti! Kuzey Kore'den ABD'ye nükleer tehdit: Gerekirse vurruuz
Kuzey Kore'den ABD'ye nükleer bomba tehdidi! Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Yong Un, ABD'ye karşı gerekirse nükleer silah kullanmaktan çekinmeyeceklerini açıkladı. Açıklama geçtiğimiz gün yapılan balistik füze denemelerinden sonra geldi. Öte yandan Kuzey Kore, füze denemelerine ilişkin yapılan BMGK toplantısını kınadı.
Kuzey Kore, Pasifik Okyanusu üzerinde yaptığı kıtalararası balistik füze denemelerine hız kesmeden devam ediyor.
"GEREKİRSE ABD'Yİ VURURUZ"
Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füzesi denemesine katılan Devlet Başkanı Kim Jong-Un, ABD'yi de tehdit etmekten geri durmadı. Devlet medyas yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un nükleer silahlarla kışkırtılmaları halinde ABD'ye nükleer saldırı düzenlemekte tereddüt etmeyeceğini vurguladığını söyledi.
Açıklama Washington yönetiminin Kuzey Kore ile olası bir çatışma durumunda nükleer silahların kullanımın tartışıldığı bir toplantı sonrası meydana geldi.
BİLDİRİ YAYIMLADILAR
ABD, Japonya ve Güney Kore ise, Kim Jong Un'un açıklamasının hemen ardından bir bildiri yayınladı. Bildiride Kuzey Kore yönetimine 'provokasyon yürütmeyi bırakması ve önkoşulsuz esaslı diyalog kurulması' çağrısında bulunuldu.
FÜZE DENEMESİNE 10 YAŞINDAKİ KIZI İLE KATILDI
Kuzey Kore, pazartesi günü ülkenin en güçlü kıtalararası balistik füzesi olan Hwasong-18 ile bir dizi füze denemesi yaptı. Denemelere 10 yaşındaki kızı Kim Ju Ae ile bizzat katılan Kim Jong Un, denetlemede bulundu. Kim Jong Un, bu denemeleri ABD ve müttefiklerinin askeri eylemlerine karşı bir uyarı olarak niteledi.
KUZEY KORE BMGK'DA YAPILAN TOPLANTIYI KINADI
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ülkesinin kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatmasına dair Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen acil toplantıyı kınadı.
Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim Yo-jong, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve Güney Kore'yi bölgede tırmanan gerilimin "temel nedeni" olmakla suçladı.
CASUS UYDU İLİŞKİLERİ DAHA DA GERDİ
Bunun yanında Pyongyang'ın geçen ay bir askeri casus uydusunu fırlatması, iki Kore arasındaki ilişkileri daha da gerdi. Kuzey Kore yönetimi, ABD ve Güney Kore askeri tesislerinin görüntülerini sağlamaya başladığını iddia etti. Fırlatma, Kuzey ve Güney Kore arasındaki gerilimi azaltmak için yapılan askeri anlaşmayı bozdu ve her iki taraf da kendilerini ayıran Askerden Arındırılmış Bölge boyunca güvenliği artırdı.
İLK FÜZE 2017 YILINDA DENENDİ
Kuzey Kore'nin ilk başarılı kıtalararası balistik füze denemesini 2017 yılında yaptı. Kuzey Kore 2017'den bu yana nükleer silah denemedi ancak analistler büyük olasılıkla savaş başlıkları için uranyum ve plütonyum üretmeye devam ettiğini söylüyor. O tarihten bu yana birçok kez Kuzey Kore Yönetimi, gerektiğinde ABD ve müttefiklerine karşı nükleer silah kullanmaktan çekinmeyeceğini açıkladı.
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