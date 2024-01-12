ABD ve İngiltere neden Yemen’i vurdu? Uzman isim ’Oyun daha yeni başlıyor’ diyerek A Haber’de çarpıcı açıklamalarda bulundu

OYUN DAHA YENİ BAŞLIYOR! GEREKÇE SAVAŞIN GENİŞLEMESİ

Dün geceki operasyondan itibaren Orta Doğu Savaşı'nda 1991'den beri yeni bir sayfa açılmıştır. Yani Gazze savaşı yemen'e sıçramıştır. Yemen neden dünya coğrafyasında önemli. Yemen Osmanlı toprağıydı. Daha sonra buralar bölündü ama soğuk savaş döneminde Mısır, Yemen isyanında Yemen'e yardım ettiği için Mısır'ı cezalandırmak için İsrail'e Fransa atom bombası verdi. Bakın ne kadar önemli Yemen ve soğuk savaş döneminde de kuzey ve güney ikiye ayrıldı. Yemen büyük savaşın çıkış noktası mı?

AB donanması herkes burada olacak. Burada çok yeni bir dünya jeopolitiği çiziliyor. ABD kendi müttefiklerinin bir kısmını Kızıldeniz'e getirdi. Ama karşısında eğer bu çatışma ilerlerse Çin var. Çin buranın kapanmasına müsaade etmeyecektir. Çünkü burası kapandığı takdirde Çin de ekonomik olarak sıkıntıya girecek. Burada Umman ile tatbikat yapmıştı. Demek ki oyun daha yeni başlıyor ama gerekçe savaşın genişlemesi.