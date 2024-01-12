ABD ve İngiltere neden Yemen’i vurdu? Uzman isim 'Oyun daha yeni başlıyor' diyerek A Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu
ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerine havadan ve denizden saldırı başlattı. En az 12 Husi hedefi savaş uçakları ve Tomahawk füzeleriyle vuruldu. Saldırılar uçak, gemi ve denizaltılarla yapıldı. Peki ABD ve İngiltere neden Yemen’i vurdu? Yemen “topyekün işgal” edilir mi? Bölgede ateş çemberi genişliyor mu?, Sırada hangi ülke var? Kimler savaşa çekilmek isteniyor? Detaylar haberimizde…
Yemen'deki İran destekli Husiler'in, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından, ABD ve İngiltere saldırı kararı aldı.
Karar, akşam saatlerinde İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın acil kabine toplantısı düzenlemesinin ardından geldi.
ABD VE İNGİLTERE'DEN SALDIRI KARARI
ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husi hedeflerine yönelik saldırılar başlattığı ifade edildi.
ABD'li yetkililere dayandırılan açıklamada, saldırıların uçak, gemi ve denizaltılarla yapıldığı aktarıldı.
HUSİLER: SALDIRILAR CEVAPSIZ KALMAYACAK
Yemen'deki Husiler gelişme üzerine açıklama yaptı. Yemen'e karşı hiçbir ABD saldırısının cevapsız kalmayacağı ifade edildi.
ABD ve İngiltere'nin deniz ticaretini güvenceye alma gerekçesiyle Yemen'e düzenlediği saldırıların ardından Husiler, İsrail gemilerini hedef almaya devam edeceklerini duyurdu
Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılması istenilen karar tasarısı kabul edilmişti.
ABD VE İNGİLTERE NEDEN YEMEN'E SALDIRDI?
ABD ve İngiltere'nin yaptığı saldırıyla ilgili A Haber'de yayınlanan Aklın Yolu programında Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Caşın'ın açıklamalarından derlenenler:
"DÜNYAYI KANDIRMA MESELESİ"
7 Ekim'den sonra ABD Savunma Bakanı ve aynı zamanı Genelkurmay Başkanı Lloyd Austin "Bize ve birliklerimize devlet ya da devlet dışı aktörlerden saldırı gelirse meşru müdafaa hakkımızı kullanırız" dedi. Bakıldığında işte Irak, Suriye'deki ABD birliklerine ve bu bölgedeki ABD gemilerine zaman zaman atış yapıldığı ifade edildi ve 3. Ay doldu 4. Ay içerisinde bu biraz daha ivmenin arttığını görüyoruz. Birinci sebebi Gazze savaşı. Burada hiç kimse Husilere yüklenmesin. Asıl sebep Gazze savaşıdır. Gazze'de yapılan soykırımdır bu savaş. Burada dünyayı kandırma meselesidir bu. Yani Netanyahu ve İsrail ordusunu kurtarma harekatıdır bu. Ama batacaklar çünkü meşru değiller.
"KIZILDENİZ'DE NÜKLEER DENİZALTI KEFAL BALIĞI GİBİ YAKALANIR"
Çok uluslu deniz gücüne ABD Kanada ile beraber deniz gücü kurdu. Bazı Avrupa devletleri çıktı bundan. Hatta bugün yapılan açıklamada AB biz kendimiz gemi göndereceğiz diyor. Karmaşık bir donanma içerisinde ABD gemilerini yerleştirdi ve bütün dünya şaşırmıştı. ABD uçak gemisi Kızıldeniz'e niye girdi? Nükleer denizaltı yani bir komodorun nükleer denizaltısı Kızıldeniz'e sokması savaş zamanında onun asker olmadığını gösterir. Neden? Kızıldeniz'de nükleer denizaltı kefal balığı gibi yakalanır. Yani 'gel bana saldır' diyor. Bu gemiler füze atabilen gemiler.
12 HEDEFİ VURDULAR
Dünya petrolünün yüzde 10'nun gazın yüzde 8'nin taşındığı Babülmendep Boğazı'nın bir şekilde sıkıştığını gösteriyor. O zaman Husiler, daha önce Suudi Arabistan'ı vurdu ve ABD "biz korumakla mükellef değiliz" dedi ve ilginç bir şey daha oldu. Oradaki füzeler ABD uçaksavarlarının göremediği oldu. Çok büyük kıymet kaybettiler. Bugünkü olaya gelince ABD ve İngiliz uçak gemileri ortak harekat yaptı. 12 hedefin vurulduğu açıklandı.Kızıldeniz'de ABD gemileri yalnız değil. İran da Çin de buraya gemi gönderdi. Yani ABD'nin işi soğuk savaştaki gibi değil. ABD güvenliğinin iki önemli parametresi var. 1 İsrail'in güvenliği, 2 dünya deniz yollarının açık tutulması. Şimdi burada bu kadar donanmayı boşuna getirmedi. Hindistan, Japon gemileri de var. Şimdi buradaki 1982'deki sözleşmeye göre ihlal ediliyor mu?
HEMEN DÜŞMAN BELİRLENİYOR
Gazze'de 23 bin insan öldürülüyor. 5 defa ABD vetosuyla güvenlik konseyi toparlanamıyor ama emperyalizm ve kapitalizmin deniz çıkarları söz konusu olduğunda hemen düşman belirleniyor. Kim? Husiler. Peki Husiler haklı mı? Buradaki insan hakları ihlallerine karşı Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız ve bunun için savaşacağız diyorlar. Husumet burada İsrail ile Husiler arasında. Husiler devlet mi? Hayır. Yüzde 25'ni tutuyor.
OYUN DAHA YENİ BAŞLIYOR! GEREKÇE SAVAŞIN GENİŞLEMESİ
Dün geceki operasyondan itibaren Orta Doğu Savaşı'nda 1991'den beri yeni bir sayfa açılmıştır. Yani Gazze savaşı yemen'e sıçramıştır. Yemen neden dünya coğrafyasında önemli. Yemen Osmanlı toprağıydı. Daha sonra buralar bölündü ama soğuk savaş döneminde Mısır, Yemen isyanında Yemen'e yardım ettiği için Mısır'ı cezalandırmak için İsrail'e Fransa atom bombası verdi. Bakın ne kadar önemli Yemen ve soğuk savaş döneminde de kuzey ve güney ikiye ayrıldı. Yemen büyük savaşın çıkış noktası mı?
AB donanması herkes burada olacak. Burada çok yeni bir dünya jeopolitiği çiziliyor. ABD kendi müttefiklerinin bir kısmını Kızıldeniz'e getirdi. Ama karşısında eğer bu çatışma ilerlerse Çin var. Çin buranın kapanmasına müsaade etmeyecektir. Çünkü burası kapandığı takdirde Çin de ekonomik olarak sıkıntıya girecek. Burada Umman ile tatbikat yapmıştı. Demek ki oyun daha yeni başlıyor ama gerekçe savaşın genişlemesi.
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