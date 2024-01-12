Kızıldeniz’de neler oluyor? ABD ve İngiltere Yemen’i bombalıyor! Husilerden açıklama geldi! İşte dakika dakika yaşananlar...

İŞTE BÖLGEDE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...

VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

09.05 ABD ve İngiltere'nin deniz ticaretini güvenceye alma gerekçesiyle Yemen'e düzenlediği saldırıların ardından Husiler, İsrail gemilerini hedef almaya devam edeceklerini duyurdu

06.18 I PENTAGON'DAN SALDIRI DETAYI

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise saldırıda Husilere ait insansız hava araçlarını, balistik ve seyir füzeleri ile radar ve gözetleme kapasitelerini hedef aldıklarını kaydetti.

Austin, ABD'nin bundan sonra da Yemen'deki Husilere yönelik "gereken hallerde" saldırı hakkını mahfuz tuttuğunu ve Kızıldeniz'deki gemi trafiğinin istikrarlı şekilde sürmesinin öncelikleri olduğunu belirtti.

06.15 I ABD YEMEN'İN İDDİASINI REDDETTİ

Saldırıya ilişkin telefonla brifing düzenleyen ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi ise Yemen'in ABD veya İngiltere'ye ait herhangi bir savaş uçağı ya da savaş gemisini hedef aldığı yönündeki iddiayı reddetti.

Yetkili, "Şu anda Husilerden herhangi bir karşılık görmedik." ifadesini kullandı.