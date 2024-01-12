Kızıldeniz'de neler oluyor? ABD ve İngiltere Yemen'i bombalıyor! Husilerden açıklama geldi! İşte dakika dakika yaşananlar...
Son günlerde Yemen'deki İran destekli Husiler, Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına yanıt olarak Kızıldeniz'deki ticari gemileri hedef aldı. Bu saldırılar sonrası çok sayıda şirket Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı alırken ABD ve İngiltere gece saatlerinde Yemen'e saldırdı. ABD Başkanı Biden Husilere yönelik çok sayıda hedefin gece saatlerinde vurulduğunu açıklarken, Husiler ABD ve İngiliz savaş gemilerini hedef aldıklarını duyurdu. İşte bölgedeki gerginlikte dakika dakika yaşananlar...
Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almasının ardından bölgede çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.
ABD GECE SAATLERİNDE YEMEN'İ VURDU
Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildiririrken 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyuruldu.
Bu gelişmeler sonrası ABD ve İngiltere Yemen'i havadan ve denizden bombalarken, Husiler iki ülkeye karşılık verdi.
İŞTE BÖLGEDE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...
VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ
09.05 ABD ve İngiltere'nin deniz ticaretini güvenceye alma gerekçesiyle Yemen'e düzenlediği saldırıların ardından Husiler, İsrail gemilerini hedef almaya devam edeceklerini duyurdu
06.18 I PENTAGON'DAN SALDIRI DETAYI
Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise saldırıda Husilere ait insansız hava araçlarını, balistik ve seyir füzeleri ile radar ve gözetleme kapasitelerini hedef aldıklarını kaydetti.
Austin, ABD'nin bundan sonra da Yemen'deki Husilere yönelik "gereken hallerde" saldırı hakkını mahfuz tuttuğunu ve Kızıldeniz'deki gemi trafiğinin istikrarlı şekilde sürmesinin öncelikleri olduğunu belirtti.
06.15 I ABD YEMEN'İN İDDİASINI REDDETTİ
Saldırıya ilişkin telefonla brifing düzenleyen ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi ise Yemen'in ABD veya İngiltere'ye ait herhangi bir savaş uçağı ya da savaş gemisini hedef aldığı yönündeki iddiayı reddetti.
Yetkili, "Şu anda Husilerden herhangi bir karşılık görmedik." ifadesini kullandı.
ABD VE İNGİLTERE'YE KARŞILIK VERİYORUZ
05.01 I Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik düzenlediği saldırılara yanıt olarak Kızıldeniz'de ABD-İngiliz savaş gemilerinin hedef alındığını duyurdu.
Husilerin siyasi büro üyesi Ali el-Kahhum, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Yemen'in yanıtı (ABD ve İngiltere'ye) gecikmedi. Yemen silahlı kuvvetleri, Kızıldeniz'deki ABD-İngiliz savaş gemileri ile askeri bölge ve üslerine güçlü bir şekilde karşılık veriyor." ifadelerine yer verdi.
Husilerin sözde hükümetindeki Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin el-İzzi de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Ülkemiz, ABD ve İngiliz gemileri, denizaltıları ve savaş uçakları tarafından büyük bir saldırıya maruz kaldı. Hiç şüphesiz ABD ve İngiltere, bu bariz saldırganlığın tüm vahim sonuçlarına ağır bir bedel ödemeye hazırlanmak zorunda kalacak." ifadelerini kullandı.
BİR AÇIKLAMA DA İNGİLTERE'DEN
04.20 I İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kraliyet Hava Kuvvetlerinin, Yemen'de Husiler tarafından kullanılan askeri tesislere yönelik "hedefli saldırılar" gerçekleştirdiğini duyurdu.
Sunak, Kızıldeniz'deki Husileri hedef aldıkları hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Kraliyet Hava Kuvvetlerinin, Yemen'de Husiler tarafından kullanılan askeri tesislere "hedefli saldırılar" düzenlediğini belirten Sunak, son aylarda Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemiciliğe karşı bir dizi tehlikeli ve istikrarı bozucu saldırı gerçekleştirerek İngiltere ve diğer uluslararası gemileri tehdit ettiğini, hayati ticaret rotasında büyük aksamalara yol açtığını ve emtia fiyatlarını yükselttiğini kaydetti.
Söz konusu eylemleri "pervasız" olarak niteleyen Sunak, bu eylemlerin denizde hayatları riske attığını ve Yemen'deki insani krizi daha da kötüleştirdiğini ifade etti.
BIDEN: HEDEFLER VURULDU
03.47 I ABD Başkanı Joe Biden, Kızıldeniz'deki saldırılarına misilleme olarak, Amerikan ve İngiliz ordularının Yemen'de Husilere ait bazı hedefleri vurduğunu açıkladı.
ABD Başkanı Biden, Kızıldeniz'deki saldırılarına devam eden Husileri hedef aldıkları hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Biden, açıklamasında, "Bugün, talimatımla, ABD ordu güçleri İngiltere ile birlikte ve Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın da desteğiyle Yemen'de Husi isyancıları tarafından kullanılan bazı hedeflere hava saldırısı düzenledi." ifadesini kullandı.
ABD VE İNGİLTERE YEMEN'İ VURDU
03.14 I ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'de birkaç kentte bazı noktalara yönelik hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Yemen'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD ve İngiliz savaş uçakları gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.
00.10 I ABD'NİN SALDIRILARI CEVAPSIZ KALMAYACAK
Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ülkesine karşı askeri risk alan herkesi "bedelini ödemekle" tehdit ederek, hiçbir ABD saldırısının cevapsız kalmayacağını söyledi.
Husilere ait "Al Masirah" televizyon kanalına konuşan Husi, ülkesine yönelik hiçbir ABD saldırısının asla cevapsız kalmayacağını, ABD'den gelecek herhangi bir saldırıya verilecek tepkinin 9 Ocak'ta gerçekleştirdikleri operasyonla aynı düzeyde değil çok daha büyük olacağını ifade etti.
Husi, "Kim halkımıza karışmak veya saldırmak isterse, bedelini ödeyeceği bir çatışmaya girerek askeri risk alıyor demektir. Nefesimiz uzundur, halkımız büyük ve uzun çatışmalara dayanabilecek güçtedir." diye konuştu.
Bu bağlamda ABD ve İngiltere'yi "diğer ülkeleri de Yemen halkıyla çatışmaya dahil etmeye" çalışmakla suçlayan Husi, Asya ve Avrupa ülkelerine "ABD'nin sözüne uymamaları" çağrısında bulundu.
KIZILDENİZ'E GEMİSAVAR FÜZE ATILDI
22.58 I ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki Husilerin, Kızıldeniz'e gemisavar füze fırlattığını duyurdu. CENTCOM, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, Husilerin, Yemen'de kontrolleri altındaki bölgeden Kızıldeniz'e gemisavar füze fırlattığı bildirildi.
HUSİLERE SALDIRI İÇİN ACİL TOPLANTI KARARI
22.47 I İngiltere'de sabah saatlerinde düzenlenen hükümetin acil durum komitesi (COBRA) ve Ulusal Güvenlik Konseyi toplantılarının ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yerel saatle 19.45'te acil kabine toplantısı kararı aldı. Toplantının, İngiltere ve ABD'nin Yemen'deki Husilere yönelik planladığı askeri saldırılarla ilgili olduğu düşünülüyor.
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