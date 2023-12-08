Yunan adalarına turistik vize AB Komisyonu’ndan geçti

SİMİ ADASI

Simi Adası'na havalimanı bulunmuyor ve sadece feribotla ulaşılabiliyor. Adaya ülkemizden ulaşım için Datça ve Bodrum'dan kalkan feribotlara binebilir veya Fethiye, Marmaris'den kalkan Rodos feribotlarıyla Rodos'a geçip Rodos'tan bineceğiniz feribotla ulaşabilirsiniz.

Ulaşım için en çok tercih edilen Datça feribotunu kullandığınızda yolculuk yaklaşık 50 dakika, Bodrum feribotunu kullandığınızda ise yaklaşık 90 dakikayı bulabiliyor.