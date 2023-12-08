Yunan adalarına turistik vize AB Komisyonu'ndan geçti
6 yıl aradan sonra Yunanistan'a ziyaret gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı. Atina'da Başkan Erdoğan ile bir araya gelen Başbakan Kiriakos Miçotakis, "Coğrafya ve tarih bize aynı mahallede yaşamayı emretti. İki devleti yan yana getirmeyi tarihi bir borç görüyorum" diyerek Türk vatandaşlara Ege Denizi'ndeki 10 Yunan adasına bir hafta boyunca vizesiz tatil uygulaması duyurulmuştu. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, vatandaşlarımızın on Yunan adasına yapacakları turistik seyehatlerdeki kapıda tek girişli ve yedi gün geçerli vize uygulaması AB Komisyonu'nda onaylandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in gerçekleştirdiği önemli görüşme sonrasında, Türk vatandaşlarına Yunanistan'a kapıda vize imkanı sağlanacak 10 ada belirlenmişti.
YUNAN ADALARINA KAPIDA VİZE!
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli: Yunanistanlı yetkililer, Cumhurbaşkanımızın Atina'yı ziyaretleri sırasında, vatandaşlarımızın on Yunan adasına yapacakları turistik seyahatlerde kapıda tek girişli ve yedi gün geçerli vize uygulanmasına yönelik çalışmanın AB Komisyonunca onaylandığını ve konuya ilişkin bir yönetmeliğin hazırlanmakta olduğunu tarafımıza aktardılar. Uygulamanın resmen bildirilmesini bekliyoruz.
VİZESİZ TATİLE GİDİLEBİLECEK YUNAN ADALARI
SAKIZ ADASI
Sakız Adası'na, Yunanistan'ın diğer yerlerinden ulaşım deniz ve havayoluyla sağlanmaktadır. Adanın karşısında yer alan Çeşme'ye feribot seferleri mevcuttur.
MİDİLLİ ADASI
Adaya Yunanistan'dan ulaşmak için deniz ve hava yolu kullanılmaktadır. Adanın tek havaalanı Midilli merkezinin 8 km güneydoğusundadır.
Atina'dan günde 5 kez, Selanik'ten günde 1 kez sefer yapılır. Haftada iki kez Sakız adasından sefer vardır.
RODOS ADASI
Ege'nin güneyinde, Muğla ili sınırları içerisinde yer alan turistik bölgemiz Fethiye'den Rodos Adası'na yıl boyunca düzenli olarak feribot seferleri yapılmaktadır.
Doğal bir liman olma özelliği sayesinde yatçılık ve deniz taşımacılı konusunda gelişmiş bir yer olan Marmaris, On iki Yunan Adaları'nın en büyüğü olan Rodos'a açılan tatil kapısı olmayı başarmıştır.
Marmaris'ten Rodos'a düzenli olarak feribot seferleri düzenlenmektedir.
SAMOS ADASI
Türkiye'den Samos'a gitmek birçok Yunan adasına göre çok kolay. Tekne sahibi olmanıza ya da uçak-havaalanı derdi çekmenize gerek yok.
Samos, Dilek Yarımadası'na sadece 1,5 kilometre uzakta ve Türkiye kıyılarına en yakın Yunan adası.
Kuşadası ve Seferihisar'dan (Sığacık) feribotla Samos'a gidebiliyorsunuz.
KOS ADASI
İstanköy veya Kos Adası, Bodrum Yarımadası'nın karşısında 8 mil uzakta yer alan bir Ege adasıdır.
Yunanistan'ın 12 Adalar Vilayeti'ne bağlıdır. 2019 verilerine göre nüfusu 60.500'dür.
Adada turizm oldukça gelişmiştir. Antik kalıntılar bulunmaktadır. Oniki Ada grubuna bağlı olarak Ege Denizi'nde Karya sahiline yakın bir durumdadır.
MEİS ADASI
Meis Adası'na, Rodos'la feribot ve havayolu bağlantısı vardır. Bunun dışında her gün Antalya'nın Kaş ilçesinden hareket eden vapurlarla Meis şehrine gitmek mümkündür. Adada bir havaalanı vardır. Adada yalnızca havaalanı ile Megisti arasında otobüs seferleri vardır.
PATMOS ADASI
Patmos Adası, Ege Denizi'nde küçük bir adadır. Onikiada'nın en kuzeyinde yer alır.
Yaklaşık 3 bin kişilik nüfusu vardır. En yüksek noktası Profitis Ilias'tır.
LEROS ADASI
Leros Adası, Yunanistan'ın Güney Ege bölgesinde bulunan bir ada, şehir ve belediyedir.
Ada, Ege Denizi'nde yer almakta olup On İki Ada'nın bir parçasıdır. Leros Adası'na İleryoz Kamu Havalimanı hizmet vermektedir.
KALİMNOS ADASI
Kalimnos Adası, Kos Adası'nın 12 km kuzeyinde, Leros Adası'nın 2 km güneyinde yer almaktadır.
Adanın Türkiye'ye en yakın olduğu anakara ise adaya 17 km uzaklıktaki Muğla ilinin Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük beldesidir.
Ada ile İstanköy arasındaki seferler 30 ilâ 45 dakika, Rodos ile seferler ise 2 ilâ 5 saat arasında sürmektedir.
SİMİ ADASI
Simi Adası'na havalimanı bulunmuyor ve sadece feribotla ulaşılabiliyor. Adaya ülkemizden ulaşım için Datça ve Bodrum'dan kalkan feribotlara binebilir veya Fethiye, Marmaris'den kalkan Rodos feribotlarıyla Rodos'a geçip Rodos'tan bineceğiniz feribotla ulaşabilirsiniz.
Ulaşım için en çok tercih edilen Datça feribotunu kullandığınızda yolculuk yaklaşık 50 dakika, Bodrum feribotunu kullandığınızda ise yaklaşık 90 dakikayı bulabiliyor.
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