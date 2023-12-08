08 Aralık 2023, Cuma
VİZESİZ 10 YUNAN ADASI: Vizesiz Yunan adaları hangileri? 7 günlük kapıda vize ile gidilecek adalar...
"Vizesiz Yuınan adaları hangileri?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in gerçekleştirdiği önemli görüşme sonrasında, Türk vatandaşlarına Yunanistan'a kapıda vize imkanı sağlanacak 10 ada belirlendi. İşte 7 gün vizesiz gidilecek Yunan adaları...
Giriş Tarihi: 08.12.2023 12:46 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 12:46
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