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VİZESİZ 10 YUNAN ADASI: Vizesiz Yunan adaları hangileri? 7 günlük kapıda vize ile gidilecek adalar...

"Vizesiz Yuınan adaları hangileri?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in gerçekleştirdiği önemli görüşme sonrasında, Türk vatandaşlarına Yunanistan'a kapıda vize imkanı sağlanacak 10 ada belirlendi. İşte 7 gün vizesiz gidilecek Yunan adaları...

Giriş Tarihi: 08.12.2023 12:46 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 12:46
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VİZESİZ 10 YUNAN ADASI: Vizesiz Yunan adaları hangileri? 7 günlük kapıda vize ile gidilecek adalar...

Türk vatandaşları artık Yunan adalarına vizesiz geçiş yapabilecekler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti sırasında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yapılan görüşmenin ardından gelen açıklamada, 10 Yunan adasında 7 günlük kapıda vize uygulamasının başlatılacağı duyuruldu. Peki, Yunan adalarına vize muafiyeti başladı mı?, Yunan adalarına vizesiz nasıl gidilir? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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VİZESİZ 10 YUNAN ADASI: Vizesiz Yunan adaları hangileri? 7 günlük kapıda vize ile gidilecek adalar...

10 ADA İÇİN 7 GÜNLÜK TURİST VİZESİ UYGULAMASI BAŞLAYACAK

Miçotakis ortak basın toplantısında, 10 farklı adayı kapsayan 7 günlük turist vizesi uygulamasının başlatılacağını açıkladı. Miçotakis, açıklamasında, "Türk vatandaşlarına yönelik 7 günlük turist vizesi imkanı sağlanacak" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Erdoğan ile Türk vatandaşlarının Ege'deki Yunan adalarına vizesiz seyahatini görüştüklerini söyleyerek "İkimiz de daha sakin sularda güzel bir esintiyle esen geminin kaptanı olarak güzel bir gelecek yaratmak durumundayız. Ben geleceğe olumlu bakıyorum." ifadelerini kullandı.

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VİZESİZ 10 YUNAN ADASI: Vizesiz Yunan adaları hangileri? 7 günlük kapıda vize ile gidilecek adalar...

Miçotakis açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Vize meselesinde de Türk öğrencilerle Avrupalı öğrenciler arasında daha yakın iş birliği sağlanması için vizeden muaf tutulma meselesini de ele aldık.

Biz aynı zamanda Doğu Ege'de bütün yıl boyunca 7 günlük süreyle vizeden muaf tutarak Türk vatandaşlarının Doğu Ege adalarını ziyaret etme serbestisini ele aldık.''

"Aramızdaki ilişkilerin hasmane ilişkilerin sonuna vardığımıza inanıyorum. Sınırdaş olan iki ülke yan yana ve beraber hareket etmek zorundadır. Güzel bir geleceği yaratmak durumundayız Kıta sahanlığı için deniz hukuk önemli rol oynar. Aramızdaki irtibat bahar aylarında sizinle görüşme imkanımız olacak."

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VİZESİZ 10 YUNAN ADASI: Vizesiz Yunan adaları hangileri? 7 günlük kapıda vize ile gidilecek adalar...

İŞTE VİZE KOLAYLIĞI SAĞLANACAK 10 ADA

Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Dimitris Kairidis, anlaşma kapsamındaki adaları sıraladı. Bakanın açıklamasına göre anlaşma Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Leros, Kalimnos, İstanköy, Rodos, Sömbeki ve Kasteloris adalarını kapsayacak.

HANGİ EVRAKLAR TOPLANACAK?

En az 6 aylık geçerliliği olan pasaportun bulunması gerekirken, 2 biyometrik fotoğraf, seyahati karşılayacak kadar bakiye olan son 3 aya ait banka hesap dökümleri, feribot bileti ve otel rezervasyonu, seyahat sağlık sigortası, kimlik fotokopisi, eksiksiz doldurulmuş başvuru formu ve kapıda vize ücreti ödenmesi gerekiyor.

Kapıda vize, tek girişli ve maksimum 7 gün içinde olmak kaydıyla bilet, özel rezervasyonları kapsayan günlerde geçerli olacak.

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VİZESİZ 10 YUNAN ADASI: Vizesiz Yunan adaları hangileri? 7 günlük kapıda vize ile gidilecek adalar...

ESKİ ÜCRETİ 55 EUROYDU

Yıllar önce uygulanan kapıda vize uygulamasında 55 euro ücret alınıyordu. Bunun yanında sağlık sigortası da yapılıyor. Sağlık sigortası ise 15 euro civarında oluyor.

PASAPORT ÜCRETİ 2433 LİRADAN 8626 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Ayrıca pasaport bulunmuyorsa 2024 yılındaki tarifeye uygun olarak defter ve harç ücretleri dahil 6 aylık pasaport 2433 lira, 1 yıllık pasaport 3190 lira, 2 yıllık pasaport 4706 lira, 3 yıllık pasaport 6352 lira, 10 yıllık pasaport 8626 lira ücrete sahip olacak.