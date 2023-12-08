VİZESİZ 10 YUNAN ADASI: Vizesiz Yunan adaları hangileri? 7 günlük kapıda vize ile gidilecek adalar...

Miçotakis açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Vize meselesinde de Türk öğrencilerle Avrupalı öğrenciler arasında daha yakın iş birliği sağlanması için vizeden muaf tutulma meselesini de ele aldık.

Biz aynı zamanda Doğu Ege'de bütün yıl boyunca 7 günlük süreyle vizeden muaf tutarak Türk vatandaşlarının Doğu Ege adalarını ziyaret etme serbestisini ele aldık.''

"Aramızdaki ilişkilerin hasmane ilişkilerin sonuna vardığımıza inanıyorum. Sınırdaş olan iki ülke yan yana ve beraber hareket etmek zorundadır. Güzel bir geleceği yaratmak durumundayız Kıta sahanlığı için deniz hukuk önemli rol oynar. Aramızdaki irtibat bahar aylarında sizinle görüşme imkanımız olacak."