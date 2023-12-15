İDO Yunan Adaları seferleri başlama tarihi 2024 | Vizesiz Yunan Adaları İstanbul Deniz Otobüsleri seferleri ne zaman başlayacak? Açıklama geldi

Yunan adalarına vizesiz seyahat dönemi başlıyor. Son alınan karara göre, Türk vatandaşlarına Yunan adalarına bir haftalık vize muafiyeti tanındı ve bu muafiyet 7 günlük bir süre boyunca geçerli olacak. Diğer taraftan, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tarafından yapılan açıklamada, vize muafiyeti kararının ardından Yunan adalarına seyahat hazırlıklarına başlandığı belirtildi. İşte detayları...

YUNAN ADALARI'NA İDO SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk vatandaşlarının 10 Yunan adasına 7 gün vizesiz seyahat etmesi imkanının sağlanmasının ardından İDO'dan açıklama geldi.