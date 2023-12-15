İDO Yunan Adaları seferleri başlama tarihi 2024 | Vizesiz Yunan Adaları İstanbul Deniz Otobüsleri seferleri ne zaman başlayacak? Açıklama geldi
Yunan adalarına vizesiz seyahat kararı alınmasıyla birlikte, Türk vatandaşlarına bir haftalık vize muafiyeti tanındı. Bu karar, 7 günlük bir süre boyunca geçerli olacak ve Türk turistlere Yunan adalarını ziyaret etme imkanı sağlayacak. Yunan adalarına yönelik vize muafiyeti kararının ardından, İstanbul Deniz Otobüsleri tarafından seferlerle ilgili açıklama yapıldı. Peki Yunan Adaları İDO seferleri ne zaman başlayacak?
Yunan adalarına vizesiz seyahat dönemi başlıyor. Son alınan karara göre, Türk vatandaşlarına Yunan adalarına bir haftalık vize muafiyeti tanındı ve bu muafiyet 7 günlük bir süre boyunca geçerli olacak. Diğer taraftan, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tarafından yapılan açıklamada, vize muafiyeti kararının ardından Yunan adalarına seyahat hazırlıklarına başlandığı belirtildi. İşte detayları...
YUNAN ADALARI'NA İDO SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türk vatandaşlarının 10 Yunan adasına 7 gün vizesiz seyahat etmesi imkanının sağlanmasının ardından İDO'dan açıklama geldi.
Yapılan açıklamada, "2024 yılında Ege Denizi'nde Sığacık-Samos seferlerimize başlıyoruz. 449 kişi kapasiteli hızlı deniz otobüslerimiz ile Ege kıyılarından adalara olan ulaşım süresini kısaltarak bir yolculuk deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Ege Adalarındaki ilk gemimizle Sığacık-Samos arasını 1 saate düşürdüğümüz seferlerimize Nisan ayında başlamayı planlıyoruz." ifadelerine yer verildi.
VİZESİZ GİDİLEBİLEN YUNAN ADALARI
Vizesiz seyahat edilecek 10 Yunan adası listesi şöyle;
Rodos, İstanköy (Kos), Sisam (Samos), Sakız (Hios), Meis (Kastelorizo), Sömbeki (Simi) , İlerya (Leros), Limni (Limnos), Midilli (Lesvos) ve Kilimli (Kalimnos)
VİZESİZ YUNAN ADALARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Yunanistan, kapıda vize uygulaması yaptığı dönemde Türk vatandaşlarından şu belgeleri hazırlamasını istiyordu: En az 6 aylık geçerliliği olan pasaport, 2 biyometrik fotoğraf, seyahati karşılayacak kadar bakiye olan son 3 aya ait banka hesap dökümleri, feribot bileti ve otel rezervasyonu, seyahat sağlık sigortası, kimlik fotokopisi, eksiksiz doldurulmuş başvuru formu ve kapıda vize ücretinin ödenmesi.
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- İDO Yunan Adaları seferleri başlama tarihi 2024 | Vizesiz Yunan Adaları İstanbul Deniz Otobüsleri seferleri ne zaman başlayacak? Açıklama geldi
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