Sinagoglardan karanlığa inen gizli tüneller! Bebek katilleri, pedofililer burada mı saklanıyor? New York’tan sonra aynı skandal Moskova’da görüldü

30 YILLIK İSTİSMAR

ABD'li komplo teorisyeni Stew Peters, New York'taki Hasidik Yahudi "tünel tapınağı" diye adlandırılan sinagogun en az 30 yıldır çocuklara yönelik cinsel istismarla ilişkilendirildiğine dikkat çekti. İsrail gazetesi the Jerusalem Post'ta 2021 yılında yayımlanan bir haber ise Brooklyn'deki sinagogun ilk kez bir istismar iddiasına ev sahipliği yapmadığını ortaya çıkardı.

İsrail'de yaşayan 36 yaşındaki bir kadının Brooklyn'deki Chabad-Lubavitch hareketinin genel merkezinde sergilenen menora yani yedi kollu şamdanı ele geçirmeye çalışmasıyla sinagogdaki istismar davası gündem olmuştu. Kadının avukatı, "Menoranın peşindeyiz çünkü bu çok sembolik ve bu sembolizmin şekillendirilmesinde aktif bir rol olmasını umuyoruz." şeklinde konuşmuştu. Sinagogdaki menorayı yapan kişinin 1990'lı yıllarda söz konusu genç kıza cinsel tacizde bulunduğu ve haham mahkemesinin tacizciyi cezalandırmadığı belirtiliyor.

YAHUDİLER YİNE MAĞDURU OYNUYOR

Sinagog skandalının ardından Yahudiler ise her zamanki gibi mağduru oynuyor. Tünelden çıkarılan kanlı şilteleri, yatakları, işkence, tecavüz ve şiddet iddialarını bir kenara bırakan Yahudiler, tünel skandalının ardından yapılan haberlerin antisemitizme yol açacağını iddia ederek gündemi değiştirmeye çalışıyor.

MOSKOVA'DAKİ SİNAGOGTA DA BENZER GÖRÜNTÜLER

New York'taki sinagog altına inşa edilen gizemli tünellerin sırrını çözmek için dünya kırmızı alarma geçti. Korkunç iddiaların olduğu olayla ilgili bir bomba da Moskova'dan geldi. Sosyal medyada hızla dolaşıma giren bir videoda Yahudi olduğu görülen bir kişinin sinagogun içine kazılmış gizli bir tünel kapağını açtığı görüldü. Karanlık ve tehlikeli bir tünele inen o yol dehşete düşürdü. Sinagoglar kaçırılan çocukların tutulduğu yer mi? Organ mafyasının organize olduğu bölgeler sinagog altına gizlenmiş tüneller mi? Tüm soruların yanıtları için binlerce sosyal medya kullanıcısı da "EGM harekete geçsin", "Türkiye'deki sinagoglar da araştırılsın" yorumlarında bulundu.