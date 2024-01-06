Siyonistler dünya için güvenlik sorunu oluşturmaya başladı: Batı Şeria’daki ‘silahlandırma’ girişimi ABD’ye de sıçradı! Soykırımcı Yahudiler 7 Ekim’den beri akın ediyor

GİZLİCE SİLAH EĞİTİMİ GÖRÜYORLAR

Haaretz, ABD'deki Yahudi topluluk üyelerinin silah eğitimi ve gizli taşıma izinlerinin nasıl alınacağı konusunda da eğitime tabi tutulduğunu belirtiyor.

Haaretz'in aktardığına göre Eli isimli Yahudi Eli, ABD'de silah satın alan Yahudilerin sayısının 7 Ekim'den bu yana dört katına çıktığını belirtti. New Jersey'de bir kasaba olan Lakewood'da bir silah dükkanı ve poligon işleten 55 yaşındaki Eli, 7 Ekim'den bu yana silah satın alan Yahudilerin sayısının 4 katına çıktığını belirtti ve "Yahudi cemaatine yapılan silah satışlarının o noktadan sonra katlanarak artacağını biliyordu. Her zaman silah satın alıyorlardı ama şimdi hiçbir zaman silahı olamayacak birçok insan silah almaya geliyor. Bunu biliyoruz çünkü bir gerçek. Gördüğümüz inanılmaz, muhteşem bir şey." dedi.

Eli, ayrıca, ABD'deki Yahudilerin, gerektiği bir durumda polisin kendilerini koruyamayacaklarını düşündükleri için silahlandığını belirtiyor. Bu da aslında, Yahudilerin silahlanmasının tehlikelerini ortaya çıkaran en önemli ifadelerden birisi.