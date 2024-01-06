Siyonistler dünya için güvenlik sorunu oluşturmaya başladı: Batı Şeria’daki ‘silahlandırma’ girişimi ABD’ye de sıçradı! Soykırımcı Yahudiler 7 Ekim’den beri akın ediyor
1948 yılında işgal edilmiş olan Filistin’de Siyonist bir devlet olarak kurulan ve terör eylemlerine imza atan İsrail, Gazze’de 7 Ekim’de başlattığı soykırımına acımasızca devam ediyor. On binlerce sivili katleden işgalci İsrail hükümeti, kendi halkını da Filistinlilere karşı kışkırtarak silahlandırıyor. İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Ben-Gvir’in başlattığı hain girişimi ABD’ye de sıçradı. ABD’de bulunan Yahudilerin, 7 Ekim’den beri gizlice silah eğitimi görmeye başladığı ortaya çıktı.
Filistinliler, yıllardır işgalci İsrail'in Siyonist halkı tarafından da zulüm görüyor. İstedikleri gibi gözlerine kestirdikleri Filistinli bir ailenin evlerine el koyma hakkına sahip olduklarını düşünen Siyonist kafalar, soykırımın başladığı tarihten itibaren hükümet tarafından silahlandırılıyor.
Ben Gvir'in başlattığı hain girişim ABD'deki Yahudiler arasında da yayıldı.
ABD'DEKİ YAHUDİLER DE SİLAHLANIYOR
İsrail gazetesi Haaretz, Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından ABD'de Yahudilerin silahlanmaya başladığını bildirdi. ABD'de Gazze için ateşkes çağrısı yapan Filistin yanlısı göstericiler açık hedef haline getirilirken Yahudilerin silahlanması ise dikkat çekti.
Michigan'da küçük bir şehir olan Keego Harbor'da "Safes and Guns Unlimited"in sahibi olan 66 yaşındaki Yahudi silah satıcısı Steve Schwartz, 18 yaşından beri silah taşıdığını söylerken Yahudi olduğu için bölgedeki diğer Yahudilerin kendisinden silah satın alma konusunda rahat hissedebileceklerini belirtiyor. Schwartz, işi 27 yıl önce babasından devraldığına dikkat çekerken "Michigan'daki silah dükkanlarının çoğu Arapların elinde. Onların (Yahudilerin) kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlıyoruz." dedi.
KELDANİLER DE SİYONİZME DESTEK VERİYOR: 10 BİN DOLAR BAĞIŞ
Müşterilerinin yarısının farklı bölgelerdeki Yahudi topluluklarından olduğunu belirten Schwartz, geri kalanının Irak ve Suriye'den gelen ve Süryanice konuşan Hristiyan bir azınlık olan Keldaniler olduğunu belirtti. Bulunduğu yerde Keldanilerle Yahudiler arasında gerginlik olmadığını belirten Schwarz, "Onlardan çok büyük destek var. Hatta en iyi (Keldani) müşterilerimden biri İsrail Savunma Kuvvetlerine 10 bin dolar bağışladı." dedi.
"7 EKİM'DEN BU YANA AKIN AKIN GELİYORLAR"
Silah satıcısı Schwarz, "7 Ekim'den bu yana müşteriler akın akın geliyor. Yıllardır düzenli olarak edindiğim Yahudi müşterilerimin çoğu daha önce silah sahibi olacağını hiç düşünmeyen diğer Yahudi müşterilere şimdi zamanının geldiğini söylüyor ve bu kontrolsüz bir şekilde yayılıyor." dedi.
"ÖZELLİKLE BİR İSRAİL SİLAHI SATIN ALDIM"
Haaretz ayrıca, Yahudi müşterilerin özellikle de İsrail yapımı silahlar aldığına dikkat çekerken müşterilerden birinin "Özellikle bir İsrail silahı satın aldım. Sanki savaş çabalarına katkım varmış gibi hissettim." şeklinde konuştuğunu belirtti.
YAHUDİ SATICININ SİLAH DÜKKANINA ÖRTÜLÜ REKLAM
İsrail gazetesi Haaretz, Schwarz'ın dükkanını açıkça Yahudilere adres olarak gösteriyor. Geçtiğimiz hafta ABD gazetesi Fox News tarafından New York'ta eylem yapan Filistin destekçisi göstericiler 11 Eylül göndermesi yapılarak açıkça hedef gösterilmişti. Ateşkes çağrısı yapan göstericiler başta ABD olmak üzere birçok Batı ülkesi tarafından açık hedef haline getirilirken ABD'de Yahudilerin silahlandığına yönelik haberleri ise endişe verici bir boyut kazanmaya başladı.
GİZLİCE SİLAH EĞİTİMİ GÖRÜYORLAR
Haaretz, ABD'deki Yahudi topluluk üyelerinin silah eğitimi ve gizli taşıma izinlerinin nasıl alınacağı konusunda da eğitime tabi tutulduğunu belirtiyor.
Haaretz'in aktardığına göre Eli isimli Yahudi Eli, ABD'de silah satın alan Yahudilerin sayısının 7 Ekim'den bu yana dört katına çıktığını belirtti. New Jersey'de bir kasaba olan Lakewood'da bir silah dükkanı ve poligon işleten 55 yaşındaki Eli, 7 Ekim'den bu yana silah satın alan Yahudilerin sayısının 4 katına çıktığını belirtti ve "Yahudi cemaatine yapılan silah satışlarının o noktadan sonra katlanarak artacağını biliyordu. Her zaman silah satın alıyorlardı ama şimdi hiçbir zaman silahı olamayacak birçok insan silah almaya geliyor. Bunu biliyoruz çünkü bir gerçek. Gördüğümüz inanılmaz, muhteşem bir şey." dedi.
Eli, ayrıca, ABD'deki Yahudilerin, gerektiği bir durumda polisin kendilerini koruyamayacaklarını düşündükleri için silahlandığını belirtiyor. Bu da aslında, Yahudilerin silahlanmasının tehlikelerini ortaya çıkaran en önemli ifadelerden birisi.
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