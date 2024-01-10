Japonya’da deprem felaketi! Yaşamını yitirenlerin sayısı 206’ya çıktı

Hava sıcaklığının yaklaşık 3 santigrat derece seyrettiği Noto Yarımadası'nda artçı sarsıntılar ve yağmura rağmen arama kurtarma faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü ifade edildi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.