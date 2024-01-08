Japonya’daki 7.6’lık deprem felaketi! Ölü sayısı artıyor! Uzmanlardan yeni uyarı

Yaralı sayısını 565 olarak açıklayan yetkililer, kendisinden haber alınmayan 103 kişiyi arama çalışmalarının bugün de devam ettiği açıkladı. Depremde zarar gören bina sayısının ise bin 401 olduğu kaydedildi. Yaklaşık 28 bin kişinin kurulan geçici barınaklarda kaldığı belirtilirken, Ishikawa ve Toyama eyaletlerindeki bazı bölgelerde elektrik ve su kesintilerinin sürdüğü öğrenildi.