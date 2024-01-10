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Uganda’dan aşı kararı! Milyonlarca doz kovid-19 aşısını çöpe attı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.01.2024 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
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Uganda’dan aşı kararı! Milyonlarca doz kovid-19 aşısını çöpe attı

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan koronovirüs vakaları sebebiyle, kredi çekerek milyonlarca kovid-19 aşısı satın alan Uganda Hükümeti, elinde tuttuğu bütün aşıları çöpe attığını açıkladı. 7,3 milyon dolarlık 5,6 milyon doz aşı, kullanım süresi dolduğu belirtildi.

İlk vaka olarak Çin'de ortaya çıkan ve bulaşıcılığıyla kısa sürede dünyada pandemi kapsamına giren koronavirüs aşıları hakkında Uganda hükümetinden açıklama geldi.

Milyonlarca dolarlık krediyle kovid-19 aşısı alan Uganda, kullanım sürelerinin dolması gerekçesiyle hepsini çöpe attığını duyurdu.

MİLYONLARCA AŞI ÇÖPE GİTTİ

Uganda Sayıştay Başkanı John Muwanga meclise sunduğu raporda, Dünya Bankası kredisiyle alınan milyonlarca doz Kovid-19 aşısının kullanım süresinin dolduğunu belirtti.

Muwanga, kulanım süresi dolan 5,6 milyon doz aşının değerinin 7,3 milyon dolar olduğunu ifade etti.

8,6 MİLYON DOLARLIK KULLANILMAYAN AIDS/HIV İLAÇLARININ DA SÜRESİ DOLDU

Süresi dolacak aşılar nedeniyle yıl sonuna kadar toplam 78 milyon dolarlık kayıp yaşanacağının tahmin edildiğini vurgulayan Muwanga, tedavi yöntemindeki değişikliklerden ötürü kullanılmayan AIDS/HIV ilaçlarının da süresinin dolduğunu ve bunların değerinin 8,6 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Afrika'da aşıya yönelik ilginin az olması ve ulaşım zorlukları nedeniyle aşılama kampanyası pek çok ülkede başarılı olamamıştı.

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