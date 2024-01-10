Uganda’dan aşı kararı! Milyonlarca doz kovid-19 aşısını çöpe attı

8,6 MİLYON DOLARLIK KULLANILMAYAN AIDS/HIV İLAÇLARININ DA SÜRESİ DOLDU

Süresi dolacak aşılar nedeniyle yıl sonuna kadar toplam 78 milyon dolarlık kayıp yaşanacağının tahmin edildiğini vurgulayan Muwanga, tedavi yöntemindeki değişikliklerden ötürü kullanılmayan AIDS/HIV ilaçlarının da süresinin dolduğunu ve bunların değerinin 8,6 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Afrika'da aşıya yönelik ilginin az olması ve ulaşım zorlukları nedeniyle aşılama kampanyası pek çok ülkede başarılı olamamıştı.