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Japonya'da bir deprem daha! Tsunami tehlikesi var mı?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.01.2024
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Japonya’da bir deprem daha! Tsunami tehlikesi var mı?

Japonya'nın kuzeybatısındaki Niigata eyaletine bağlı Sado Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının Niigata geneli ile Yamagata, Toyama, Nagano ile İşikava eyaletlerinde hissedildiği bildirildi.

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