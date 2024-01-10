Filistinliler kendi topraklarından göçe zorlanıyor: İşgalci İsrail’den katliama devam mesajı!

Terör eylemlerinin meşru olduğu ve tüm sapkınlıklarıyla tarihe geçen Siyonist İsrail, Gazze'de 96 gündür kan dökmeye devam ediyor. Dünyanın gözü önünde çoluk çocuk ayırt etmeksizin katleden İsrail, tüm tepkilere rağmen zulmüne devam ediyor.

Ancak, başına buyrukluğuyla uluslararası desteği beklediği çapta göremeyen işgalciler, son demlerini yaşadığının farkında. Bu sebeple de Filistinlileri kendi topraklarından bir an önce kovda derdine düştü.