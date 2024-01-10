Aliyev’den Başkan Erdoğan sözleri: İlk arayacağım kişi olacaktır

"ZENGEZUR KORİDORU'NUN AÇILMAMASI DURUMUNDA ERMENİSTAN ZARAR GÖRECEK"

Azerbaycan'ın toprakları arasında insanların ve malların hiçbir sınır kontrolü olmadan geçmesi gerektiğini belirten Aliyev, "Aksi takdirde Ermenistan'ın ebedi bir çıkmaz olarak kalacak, bahsettiğim Zengezur Koridoru'nun açılmaması durumunda Ermenistan'la başka hiçbir yerde sınırımızı açmak gibi bir düşüncemiz yok. Yani onlar bundan yarardan çok zarar görecekler" dedi.



"ERMENİSTAN'I SİLAHLANDIRARAK SAVAŞA HAZIRLANAN ÜLKE FRANSA'DIR"

Azerbaycan'a belirli yerlerden gelen olumsuzlukların bitmeyeceğini vurgulayan Aliyev, "Ermenistan'ı silahlandırmanın amacı bizi sürekli baskı altında tutmaktır. Bu gelecekte rahat yaşamamızı engellemeye yönelik çalışmalardır. Ne yazık ki burada da Fransa ön planda. Bugün Ermenistan'ı silahlandıran, destekleyen ve bir sonraki savaşa hazırlayan ülke Fransa'dır. O yüzden Fransa'nın politikası Kafkasya'da gerginliğe neden oluyor derken bunu kastetmiştim" ifadelerini kullandı.





"CİDDİ BİR SORUN İLE KARŞILAŞIRSAK ARAYACAĞIM İLK KİŞİ ERDOĞAN OLACAKTIR"

İkinci Karabağ Savaşı sırasında telefonda en çok konuştuğu kişilerin isimlerini açıklayan Aliyev, "İkinci Karabağ savaşı sırasında en çok telefonda konuştuğum kişiler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'di. Bu doğaldır, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın savaşın ilk gününden son gününe kadar yanımızda olması, Azerbaycan'a siyasi ve manevi desteği birçok insana mesaj olmuştur. Bugün ülkemiz karşı karşıya geldiği ciddi bir sorun olursa arayacağım ilk kişinin elbette kardeşim Recep Tayyip Erdoğan olacaktır ve kendisini bilgilendirirdim" dedi.



AZERBAYCANLILAR KARABAĞ'A GERİ DÖNÜYOR

Karabağ'da altyapı projelerinin hızla devam ettiğini işaret eden Aliyev, "Bu yıl daha fazla kişinin kendi ata topraklarına geri dönmelerine imkan sağlanacak. Bu yıl insanların geri dönecekleri şehirler arasında beş şehir yer alıyor, Şuşa, Cebrail, Kelbecer, Hankendi ve Hocalı. 2025 yılında ise vatandaşlarımızın Ağdam, Zengilan ve Gubadlı kentlerine dönmelerini planlıyoruz. Laçın, Fuzuli, Ağalı, Talış ve Zabuh köyleri şimdiden canlanıyor. Bu yıl da zorla yerinden edilen insanlarımızın bu yerleşim yerlerine dönüşü devam edecek. Karabağ ve Doğu Zengezur'daki tüm altyapı projelerine bu yıl da devam edilecek. Bunlar çok büyük projeler" dedi.