New York’taki sinagog altından çıkan gizemli tünel olayı! İğrenç iddialar: Tüneller çocuk müzesine açılıyor

Hasidik Yahudilerin New York'ta bir sinagogun altına kazdıkları yasa dışı tünelle ilgili korkunç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Broolyn'de, Crown Height semtinde Hasidik Yahudi sinagogunun altında keşfedilen yasadışı tüneller gündeme bomba gibi düşerken tünelden çıkan kanlı yatak ve bebek pusetleri ise kan dondurdu.

ABD'li komplo teorisyeni Stew Peters, New York'taki Hasidik Yahudi "tünel tapınağının" en az 30 yıldır cinsel istismarla ilişkilendirildiğine dikkat çekti. Öte yandan New York polisinin neden tünelleri kapatıp delilleri yok ettiği merak ediliyor.

TÜNELDEN ÇIKANLAR KAN DONDURDU

New York'taki Hasidik Yahudi sinagogunda aralık ayında keşfedilen tünelin kapatılma çalışmalarının başlaması üzerine dün, İsrail'den gelen Yahudiler protestoya başladı ve tünellerin doldurulmasını engellemek için New York polisinin karşısına dikildi. Olayın ardından çok sayıda İsrailli tutuklanırken söz konusu tünellerin neden kazıldığına ilişkin detaylar ise kan dondurdu.

TÜNEL SİYONİSTLERİN SAPKIN RİTÜELLERİNE AÇILDI

İngiliz basını tünellerin bir hamama ya da "mikveye" açıldığını ortaya koyduğunda sapkınlığın boyutuna ilişkin tahminler oluşmaya başlamış olsa da tünelden çıkarılan kanlı şilte, bebek puseti ve delici aletler dehşetin boyutunu artırdı. Peki, nedir mikve? Kanlı şiltelerle, bebek pusetleriyle ilgisi ne olabilir?