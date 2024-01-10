New York'taki sinagog altından çıkan gizemli tünel olayı! İğrenç iddialar: Tüneller çocuk müzesine açılıyor
Dünya son birkaç gündür New York'ta bulunan bir sinagog altına inşa edilmiş gizemli tünelleri konuşuyor. Konuya dair onlarca iddia, birbirini kovaladı.Yahudilerin “arınma” ayinleri yaptığı bir mikveye açılan tünelden kanlı şilteler ve bebek puseti çıkarken ABD’li komplo teorisyeni Stew Peters, söz konusu sinagogun 30 yıldır cinsel istismarla ilişkilendirildiğine dikkat çekti. Tünellerin bir diğer ucunun ise çocuk müzesine çıktığı ortaya çıktı. İşte ABD'nin çalkalandığı olayın detayları...
Hasidik Yahudilerin New York'ta bir sinagogun altına kazdıkları yasa dışı tünelle ilgili korkunç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Broolyn'de, Crown Height semtinde Hasidik Yahudi sinagogunun altında keşfedilen yasadışı tüneller gündeme bomba gibi düşerken tünelden çıkan kanlı yatak ve bebek pusetleri ise kan dondurdu.
ABD'li komplo teorisyeni Stew Peters, New York'taki Hasidik Yahudi "tünel tapınağının" en az 30 yıldır cinsel istismarla ilişkilendirildiğine dikkat çekti. Öte yandan New York polisinin neden tünelleri kapatıp delilleri yok ettiği merak ediliyor.
TÜNELDEN ÇIKANLAR KAN DONDURDU
New York'taki Hasidik Yahudi sinagogunda aralık ayında keşfedilen tünelin kapatılma çalışmalarının başlaması üzerine dün, İsrail'den gelen Yahudiler protestoya başladı ve tünellerin doldurulmasını engellemek için New York polisinin karşısına dikildi. Olayın ardından çok sayıda İsrailli tutuklanırken söz konusu tünellerin neden kazıldığına ilişkin detaylar ise kan dondurdu.
TÜNEL SİYONİSTLERİN SAPKIN RİTÜELLERİNE AÇILDI
İngiliz basını tünellerin bir hamama ya da "mikveye" açıldığını ortaya koyduğunda sapkınlığın boyutuna ilişkin tahminler oluşmaya başlamış olsa da tünelden çıkarılan kanlı şilte, bebek puseti ve delici aletler dehşetin boyutunu artırdı. Peki, nedir mikve? Kanlı şiltelerle, bebek pusetleriyle ilgisi ne olabilir?
Sinagogların bodrum katında küçük bir havuz olan mikve, Yahudilerin ritüellerinden biri. Kadınların adet dönemlerinden sonra ve düğün öncesinde, ayrıca da din değiştirirken mikveye giriyorlar. Tünelin ucunun bir mikveye çıkması, ilerleyen saatlerde tünelden çıkarılan kanlı şilte ve bebek pusetleri ise mikvede siyonistlerin çocukları sapkın ritüellere alet ettiğini açıkça ortaya çıkardı.
UCUNDA ÇOCUK MÜZESİ VAR
Hasidik Yahudilerin tünelinin bir diğer ucunun ise çocuk müzesine açıldığı ortaya çıktı. Siyonistlerin sapkınlığının sınır tanımadığını bir kez daha ortaya çıkaran çocuk müzesi detayı resmen kan dondurdu.
YAHUDİLER SAPKINLIĞI MI TEŞVİK EDİYOR?
New York'taki sinagogun altına kazılan tünellerin açıldığı mikvede, çocukların istismar edildiği, işkence ve organ kaçakçılığı için kaçırıldığı iddia edilirken Yahudilerin Talmud kitabında pedofilinin normalleştirildiğine ilişkin ifadeler de yeniden gündem oldu.
POLİSLER NEDEN TÜNELLERİ KAPATIP DELİLLERİ YOK EDİYOR?
Komplo teorisyeni Stew Peters, Talmud'un pedofiliye izin verdiğini belirtirken "Asıl soru şu, polisler neden tünelleri çimentoluyor ve delilleri yok ediyor?" ifadelerini kullandı.
TÜNEL TAPINAĞINDA 30 YILLIK İSTİSMAR
ABD'li komplo teorisyeni Stew Peters, New York'taki Hasidik Yahudi "tünel tapınağı" diye adlandırılan sinagogun en az 30 yıldır çocuklara yönelik cinsel istismarla ilişkilendirildiğine dikkat çekti. İsrail gazetesi the Jerusalem Post'ta 2021 yılında yayımlanan bir haber ise Brooklyn'deki sinagogun ilk kez bir istismar iddiasına ev sahipliği yapmadığını ortaya çıkardı.
İsrail'de yaşayan 36 yaşındaki bir kadının Brooklyn'deki Chabad-Lubavitch hareketinin genel merkezinde sergilenen menora yani yedi kollu şamdanı ele geçirmeye çalışmasıyla sinagogdaki istismar davası gündem olmuştu. Kadının avukatı, "Menoranın peşindeyiz çünkü bu çok sembolik ve bu sembolizmin şekillendirilmesinde aktif bir rol olmasını umuyoruz." şeklinde konuşmuştu. Sinagogdaki menorayı yapan kişinin 1990'lı yıllarda söz konusu genç kıza cinsel tacizde bulunduğu ve haham mahkemesinin tacizciyi cezalandırmadığı belirtiliyor.
YAHUDİLER YİNE MAĞDURU OYNUYOR
Sinagog skandalının ardından Yahudiler ise her zamanki gibi mağduru oynuyor. Tünelden çıkarılan kanlı şilteleri, yatakları, işkence, tecavüz ve şiddet iddialarını bir kenara bırakan Yahudiler, tünel skandalının ardından yapılan haberlerin antisemitizme yol açacağını iddia ederek gündemi değiştirmeye çalışıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 Ocak 2024 Çarşamba okul var mı, tatil mi edildi? Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli! Valilik "Kar tatili" açıklaması
- TOGG yeni model ne zaman satışa çıkacak? TOGG T10F modeli fiyatı ne kadar? TOGG Fastback özellikleri...
- 2024 Ocak ayı bitmeden verilecek! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 10.000 TL - 12.000 TL! Emekli maaşına ek ödeme...
- SGK DUYURDU! Bu hastalıkları geçirenler listeye girdi! Direkt emekli maaşı alacaklar...
- 88'den 50 kiloya düştü! Yağmur Sarıoğlu zayıflama sırrını verdi! Sabah ve akşam...
- GELİNİM MUTFAKTA 9 OCAK PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi gelin kazandı?
- Bursa Karacabey, Keles, Kestel ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları
- Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroluk stoper hayırlı olsun! Yer yerinden oynayacak
- WhatsApp'tan 15 yıl sonra bir ilk! Kullanıcılar şaşkına dönecek!
- RECEP AYI ile ilgili AYET ve HADİSLER | Recep ayı fazileti ve anlamı nedir? Haram aylar ne zaman, ne demek?
- AK Parti Van Çaldıran, Çatak, Erciş Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Van AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Van Bahçesaray, Başkale Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi