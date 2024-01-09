Avrupa Özdemir Sabancı suikastının faili terörist Fehriye Erdal’ı 28 yıldır koruyor

Adalet Bakanlığı'nın iade talebi olmasına rağmen Belçika'da suikastçı Erdal'ı Türkiye'ye iade etmeyerek kucak açmıştı.

Belçika'ya göre firari Fehriye Erdal, ülkenin "en çok aranan kişiler" listesindeki 14 kişiden biri konumunda.

Ancak Belçika'da uzun yıllar yaşayan ve 21 yıl sonra 15 yıl hapis cezasına mahkum edilen Fehriye Erdal hala yakalanabilmiş değil.