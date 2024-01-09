Avrupa Özdemir Sabancı suikastının faili terörist Fehriye Erdal'ı 28 yıldır koruyor
İş adamı Özdemir Sabancı dahil 3 kişinin katledilmesi sonrası Belçika'ya kaçan DHKP-C'li terörist Fehriye Erdal, suikastın 28'nci yılında hala firari olarak aranıyor. Batı, Türkiye'de terörden arananlar listesinde mavi kategoride aranan ve Adalet Bakanlığı tarafından iade talebi yapılan Fehriye Erdal'ı 28 yıldır koruyor.
Ünlü iş insanı Özdemir Sabancı ile Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe, 9 Ocak 1996 'da DHKP-C'li teröristler tarafından İstanbul Sabancı Center'da öldürüldü.
Cinayetin Fehriye Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar tarafından işlendiği tespit edildi. Mustafa Duyar yakalanıp hapse atıldı, 1999'da hapishanedeki bir isyanda öldürüldü.
Fehriye Erdal ve İsmail Akkol ise kaçmayı başardı. Yunanistan'da yargılanıp serbest bırakılan Akkol, 2016'da Türkiye'ye yasa dışı yollardan girince yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ERDAL, EV HAPSİNDEN FİRAR ETTİ
Terörist Erdal, Sabancı suikastının ardından Türkiye'den kaçtı. Erdal, cinayetten 3 yıl sonra 1999'da Belçika'nın Knokke şehrinde evinde çıkan yangın sonucu "Neşe Yıldırım" adına düzenlenmiş sahte pasaportla yakalandı.
"Çete üyesi" olmak suçundan yargılanan Erdal, bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra ev hapsine alınan Fehriye Erdal, 2006'da firar etti. Erdal'ın firarından 2 gün sonra Bruges Ceza Mahkemesi, Erdal'a gıyabında 4 yıl hapis cezası verdi.
Ayrıca Erdal'ın 10 yıl boyunca kamu haklarından mahrum edilmesi kararlaştırıldı. Gent Temyiz Mahkemesi de 7 Kasım 2006'da bu cezaları onadı.
SUİKASTTEN 21 YIL SONRA CEZA VERDİLER
Bruges Mahkemesi, aynı dava kapsamında DHKP-C'yi "terör örgütü" olarak nitelendirdi. Böylece Belçika'da adli alanda örgütün terörist sıfatı resmiyete döküldü.
Bruges Ağır Ceza Mahkemesi, suikastın üzerinden 20 yıl geçtikten sonra 2016'da Erdal'ın Türkiye'de işlediği suçlardan Belçika'da yargılanmasına karar verdi.
Mahkeme, 2017'de DHKP-C üyesi Erdal'ı Türkiye'de işlediği suçlardan gıyabında 15 yıl hapis cezası ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezasına çarptırdı.
SÖZDE EN ÇOK ARANAN 14 KİŞİDEN BİRİ
Sabancı suikastının zanlılarından DHKP-C terör örgütü mensubu Fehriye Erdal, Belçika'nın terörle sarsılan başkenti Brüksel'de 2016 yılında görüntülenmişti.
Adalet Bakanlığı'nın iade talebi olmasına rağmen Belçika'da suikastçı Erdal'ı Türkiye'ye iade etmeyerek kucak açmıştı.
Belçika'ya göre firari Fehriye Erdal, ülkenin "en çok aranan kişiler" listesindeki 14 kişiden biri konumunda.
Ancak Belçika'da uzun yıllar yaşayan ve 21 yıl sonra 15 yıl hapis cezasına mahkum edilen Fehriye Erdal hala yakalanabilmiş değil.
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