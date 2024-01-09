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Brezilya'da feci kaza! Otobüs ile kamyon çarpıştı: 25 kişi öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.01.2024
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Brezilya’da feci kaza! Otobüs ile kamyon çarpıştı: 25 kişi öldü

Brezilya'da turist otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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