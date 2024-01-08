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Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2024 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
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Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti

Son dakika... Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti. Borne'un istifası Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edildi.

Son dakika... Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti. Borne'un istifası Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Macron, istifa kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Macron, "Sayın Başbakanım, sevgili @Elisabeth_Borne, Milletimizin hizmetinde çalışmalarınız her gün örnek teşkil etmektedir. Devlet kadınlarının cesareti, kararlılığı ve kararlılığıyla projemizi hayata geçirdiniz. Tüm kalbimle teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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