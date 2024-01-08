Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Macron, istifa kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Macron, "Sayın Başbakanım, sevgili @Elisabeth_Borne, Milletimizin hizmetinde çalışmalarınız her gün örnek teşkil etmektedir. Devlet kadınlarının cesareti, kararlılığı ve kararlılığıyla projemizi hayata geçirdiniz. Tüm kalbimle teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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