Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
Son dakika... Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti. Borne'un istifası Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edildi.
Son dakika... Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti. Borne'un istifası Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edildi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Macron, istifa kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Macron, "Sayın Başbakanım, sevgili @Elisabeth_Borne, Milletimizin hizmetinde çalışmalarınız her gün örnek teşkil etmektedir. Devlet kadınlarının cesareti, kararlılığı ve kararlılığıyla projemizi hayata geçirdiniz. Tüm kalbimle teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SSK (4A,4B,4C) Bağkur'luya % 11.68 puanlık refah payı + ilave zam formülleri şekillendi! En düşük 7500 TL emekli maaşı alanlar...
- YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 9 Ocak Salı günü kar tatili var mı? Valilik son dakika açıklamalar...
- 1999 öncesi ve 2000 sonrası SGK'lı olanlara müjde! EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik listesi! Kadın erkek yaş çizelgesi...
- Malatya Pütürge deprem son dakika! 8 Ocak 2024 az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD Kandilli son depremler listesi...
- AK Parti Tekirdağ Saray, Şarköy Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Tekirdağ Marmaraereğlisi, Muratlı Hayrabolu Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Tekirdağ AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Tekirdağ Kapaklı, Malkara Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Tekirdağ Çorlu, Ergene, Hayrabolu Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Tekirdağ AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Tekirdağ Süleymanpaşa, Çerkezköy Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Tekirdağ AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Erden Timur bu işi biliyor! Yüzyılın transfer harekatı! Bir değil iki yıldıza kancayı taktı
- 228 yıllık tarihi mekanı duyan İstanbullular hemen rotayı çeviriyor! Kimse bilmiyordu, define avcıları…
- AK Parti Şanlıurfa Karaköprü, Haliliye Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi