İşgalci İsrail okları Lübnan’a çevirdi! İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’tan küstah tehdit: Gazze’ye yaptığımızın aynısı yaparız

"BİR SONRAKİ AŞAMAYA YAKLAŞTIK"

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "bir sonraki aşamaya yaklaştıklarını" ifade eden Gallant, İsrail güçlerinin burada "en azından yer üstünde büyük ölçüde kontrolü sağladıklarını" öne sürdü.

Gallant, İsrail'in kuzey sınırının da bir başka önemli mesele olduğunu ancak Hizbullah ile savaşa girmenin öncelikleri olmadığını belirtti.

Buna rağmen ülkenin kuzeyinde yerinden edilenlerin geri dönmesi gerektiğine işaret eden Gallant, bunu gerçekleştirmek için anlaşma olmazsa, İsrail'in askeri eylemden kaçınmayacağını kaydetti.