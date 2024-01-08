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Haberler Dünya Haberleri İşgalci İsrail okları Lübnan’a çevirdi! İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’tan küstah tehdit: Gazze’ye yaptığımızın aynısı yaparız

İşgalci İsrail okları Lübnan’a çevirdi! İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’tan küstah tehdit: Gazze’ye yaptığımızın aynısı yaparız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2024
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İşgalci İsrail okları Lübnan’a çevirdi! İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’tan küstah tehdit: Gazze’ye yaptığımızın aynısı yaparız

İşgal edilmiş topraklarda kurulan, terör eylemlerini meşru kılan Siyonist İsrail, 3 aydır Gazze’de on binlerce insana kan kusturdu. Dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen İsrail, Hamas bombardımanlarının altından kalkamayacağını anlayarak oklarını Lübnan’a çevirdi. Beyrut’taki suikastının ardından Hizbullah’tan gelen misilleme ile Lübnan’a karşı da savaş söylemlerine başladı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği yıkımın benzerini Lübnan'ın başkenti Beyrut'a taşıma tehdidinde bulundu.

2 Ocak tarihinde Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hamas'ın önemli yöneticilerinden olan Salih el-Aruri'yi öldüren İsrail, Hizbullah'ın misillemesine karşılık savaş söylemlerine başladı. Ekim ayından beri Gazze'de kanlı bir soykırıma imza atan İsrail, gözünü Lübnan'a dikerek Filistin ve çevresini tamamen kuşatma amacının olduğunu aşikar etti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, The Wall Street Journal (WSJ) gazetesine İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ve Hizbullah ile çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

"Temel görüşüm, bir eksenle savaşıyoruz, tek bir düşmanla değil." diyen, Gallant, İran'ın bunu kullanmak için "İsrail çevresinde askeri güç inşa ettiğini" iddia etti.

Gallant, İsrail'in Gazze'de "savaşın yoğun manevra aşamasından", "farklı türdeki özel operasyonlara" doğru geçiş yapacağını belirterek, sonraki aşamanın daha uzun süreceğini savundu.

"BİR SONRAKİ AŞAMAYA YAKLAŞTIK"

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "bir sonraki aşamaya yaklaştıklarını" ifade eden Gallant, İsrail güçlerinin burada "en azından yer üstünde büyük ölçüde kontrolü sağladıklarını" öne sürdü.

Gallant, İsrail'in kuzey sınırının da bir başka önemli mesele olduğunu ancak Hizbullah ile savaşa girmenin öncelikleri olmadığını belirtti.
Buna rağmen ülkenin kuzeyinde yerinden edilenlerin geri dönmesi gerektiğine işaret eden Gallant, bunu gerçekleştirmek için anlaşma olmazsa, İsrail'in askeri eylemden kaçınmayacağını kaydetti.

BEYRUT'A KÜSTAH TEHDİT

Gallant, "Fedakarlık yapmaya hazırız. Gazze'de olanları görüyorlar. (Gazze'de olanları) Beyrut'a kopyalayıp yapıştırabileceğimizi biliyorlar." ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 23 bin 84 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 154 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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