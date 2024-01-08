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Hamas'tan işgalci İsrail'e darbe üstüne darbe! Karada tarumar ediliyorlar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2024
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Hamas’tan işgalci İsrail’e darbe üstüne darbe! Karada tarumar ediliyorlar

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde işgalci İsrail askerlerine darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Katil ordusundan yapılan son duyuruda, son 24 saatte 19 İsrail askerinin yaralandığı paylaşıldı.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni karadan işgal sürecinde son 24 saatte 19 İsrail subayı ve askerinin yaralandığını açıkladı.

HAMAS'TAN İŞGALCİ İSRAİL ORDUSUNA DARBE ÜSTÜNE DARBE

Ordunun paylaştığı verilere göre, İsrail ordusunun Gazze'yi karadan işgal sürecine başladığı 27 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısı 1042'ye yükseldi.

KARA SAVAŞINDA TARUMAR!

Yaralı İsrail askerlerin 228'inin durumunun kritik, 374'ünün orta, 440'ının hafif olduğu kaydedildi.

Gazze'ye kara harekatının başladığı 27 Ekim'den bu yana yaralanan İsrail askerlerinden 453'ünün hala hastanede tedavi altında olduğu aktarıldı.

SİVİLLERİN ÜZERİNE BOMBA ATMAYA BENZEMİYOR

Ordu ayrıca 7 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve askerlerin sayısının, 375'i ağır, 647'si orta ve 1416'sı hafif olmak üzere 2 bin 438'e çıktığını belirtti.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den itibaren 176'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 510 askerinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

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