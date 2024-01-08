Hamas’tan işgalci İsrail’e darbe üstüne darbe! Karada tarumar ediliyorlar

SİVİLLERİN ÜZERİNE BOMBA ATMAYA BENZEMİYOR

Ordu ayrıca 7 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve askerlerin sayısının, 375'i ağır, 647'si orta ve 1416'sı hafif olmak üzere 2 bin 438'e çıktığını belirtti.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den itibaren 176'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 510 askerinin öldürüldüğünü açıklamıştı.