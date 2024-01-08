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İslam düşmanı ırkçı Geert Wilders'tan geri vites! Daha önce sunduğu "İslam karşıtı" yasa tasarısı teklifini geri çekti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2024
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İslam düşmanı ırkçı Geert Wilders’tan geri vites! Daha önce sunduğu İslam karşıtı yasa tasarısı teklifini geri çekti

İslam ve Türk düşmanı Hollandalı Geert Wilders'tan U dönüşü geldi. Wilders, “İslami ifadelerin yasaklanması” başlığı altında parlamentoya sunduğu yasa tasarısı önergesini geri çekti. Irkçı Wilders tarafından 2018'de parlamentoya sunulan yasa tasarısı, ülkedeki camilerin ve İslam okulların kapanmasını ve Kur'an-ı Kerim ile burkanın yasaklanmasını içeriyor.

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders, 2018'de ülkedeki camilerin ve İslam okullarının kapanmasını, Kur'an-ı Kerim ile burkanın yasaklanmasını içeren "İslami ifadelerin yasaklanması" başlığı altında parlamentoya sunduğu yasa tasarısı önergesini geri çekti.

IRKÇI WILDERS'TAN GERİ VİTES

Wilders, Temsilciler Meclisi Başkanı Martin Bosma'ya gönderdiği mektupta, "İslami ifadelerin yasaklanması" başlıklı yasa tasarısı önergesini geri çektiğini belirtti.

Yaklaşık 5,5 yıl önce sunulan yasa tasarısı, ülkedeki camilerin ve İslam okulların kapanmasını ve Kur'an-ı Kerim ile burkanın yasaklanmasını içeriyor.

TERÖR DESTEKÇİSİ!

Wilders, yazdığı farklı mektuplarda da çifte vatandaşlığı bulunanlara seçme ve seçilme hakkı verilmemesini ve DEAŞ üyelerinin yargılanmadan 6 ay gözaltına alınabilmesini içeren yasa tasarısı önergelerini de geri çektiğini bildirdi.

Ülkedeki siyasi uzmanlar, Wilders'in söz konusu yasa tasarılarını geri çekerek, yeni koalisyon hükümetinin kurulması aşamasında diğer partilere bir mesaj gönderdiğini belirtiyor.

Özellikle Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) lideri Pieter Omtzigt'in, insan haklarının zedelenmemesinin önemli olduğunu defalarca vurguladığına dikkati çeken uzmanlar, Wilders'in yakınlaşmaya yönelik bir adım attığını ancak bu konuda hala gidilecek uzun bir yol olduğunu değerlendiriyor.

DAHA ÖNCEKİ SKANDALLARI

KURBAN BAYRAMI İLE İLGİLİ HADSİZ PAYLAŞIM

Twitter'da 1 milyon takipçisi bulunan Wilders, Kurban Bayramı ile ilgili tepki çeken bir paylaşım yaptı. Kurban kesim anına ait bir görüntüyü paylaşan Wilders, tweetinde "Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın" ifadesini kullanmıştı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Wilders'ın skandal paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti. Birçok kullanıcı yaptıkları paylaşımlarda Wilders'a ateş püskürdü. Twitter üzerinden yapılan paylaşımlarda "Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders Müslümanlara karşı nefret kustu", "İslam düşmanı Wilders'tan skandal" gibi ifadeler yer almıştı.

SIK SIK TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALIYOR

İslamofobik ve ırkçı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Wilders, paylaşımlarında sık sık Türkiye'yi hedef alıyor. Geert Wilders, daha önce de Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye'nin NATO'dan atılması çağrısında bulunmuştu.

15 TEMMUZ'DA DARBECİLERİ DESTEKLEMİŞTİ

Irkçı Wilders, 15 Temmuz hain darbe girişimini de savunmuştu. "Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısız olmasına üzüldüm" demişti.

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