İslam düşmanı ırkçı Geert Wilders'tan geri vites! Daha önce sunduğu "İslam karşıtı" yasa tasarısı teklifini geri çekti
İslam ve Türk düşmanı Hollandalı Geert Wilders'tan U dönüşü geldi. Wilders, “İslami ifadelerin yasaklanması” başlığı altında parlamentoya sunduğu yasa tasarısı önergesini geri çekti. Irkçı Wilders tarafından 2018'de parlamentoya sunulan yasa tasarısı, ülkedeki camilerin ve İslam okulların kapanmasını ve Kur'an-ı Kerim ile burkanın yasaklanmasını içeriyor.
Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders, 2018'de ülkedeki camilerin ve İslam okullarının kapanmasını, Kur'an-ı Kerim ile burkanın yasaklanmasını içeren "İslami ifadelerin yasaklanması" başlığı altında parlamentoya sunduğu yasa tasarısı önergesini geri çekti.
IRKÇI WILDERS'TAN GERİ VİTES
Wilders, Temsilciler Meclisi Başkanı Martin Bosma'ya gönderdiği mektupta, "İslami ifadelerin yasaklanması" başlıklı yasa tasarısı önergesini geri çektiğini belirtti.
Yaklaşık 5,5 yıl önce sunulan yasa tasarısı, ülkedeki camilerin ve İslam okulların kapanmasını ve Kur'an-ı Kerim ile burkanın yasaklanmasını içeriyor.
TERÖR DESTEKÇİSİ!
Wilders, yazdığı farklı mektuplarda da çifte vatandaşlığı bulunanlara seçme ve seçilme hakkı verilmemesini ve DEAŞ üyelerinin yargılanmadan 6 ay gözaltına alınabilmesini içeren yasa tasarısı önergelerini de geri çektiğini bildirdi.
Ülkedeki siyasi uzmanlar, Wilders'in söz konusu yasa tasarılarını geri çekerek, yeni koalisyon hükümetinin kurulması aşamasında diğer partilere bir mesaj gönderdiğini belirtiyor.
Özellikle Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) lideri Pieter Omtzigt'in, insan haklarının zedelenmemesinin önemli olduğunu defalarca vurguladığına dikkati çeken uzmanlar, Wilders'in yakınlaşmaya yönelik bir adım attığını ancak bu konuda hala gidilecek uzun bir yol olduğunu değerlendiriyor.
DAHA ÖNCEKİ SKANDALLARI
KURBAN BAYRAMI İLE İLGİLİ HADSİZ PAYLAŞIM
Twitter'da 1 milyon takipçisi bulunan Wilders, Kurban Bayramı ile ilgili tepki çeken bir paylaşım yaptı. Kurban kesim anına ait bir görüntüyü paylaşan Wilders, tweetinde "Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın" ifadesini kullanmıştı.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Wilders'ın skandal paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti. Birçok kullanıcı yaptıkları paylaşımlarda Wilders'a ateş püskürdü. Twitter üzerinden yapılan paylaşımlarda "Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders Müslümanlara karşı nefret kustu", "İslam düşmanı Wilders'tan skandal" gibi ifadeler yer almıştı.
SIK SIK TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALIYOR
İslamofobik ve ırkçı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Wilders, paylaşımlarında sık sık Türkiye'yi hedef alıyor. Geert Wilders, daha önce de Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye'nin NATO'dan atılması çağrısında bulunmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SSK (4A,4B,4C) Bağkur'luya % 11.68 puanlık refah payı + ilave zam formülleri şekillendi! En düşük 7500 TL emekli maaşı alanlar...
- YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 9 Ocak Salı günü kar tatili var mı? Valilik son dakika açıklamalar...
- 1999 öncesi ve 2000 sonrası SGK'lı olanlara müjde! EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik listesi! Kadın erkek yaş çizelgesi...
- Malatya Pütürge deprem son dakika! 8 Ocak 2024 az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD Kandilli son depremler listesi...
- AK Parti Tekirdağ Saray, Şarköy Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Tekirdağ Marmaraereğlisi, Muratlı Hayrabolu Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Tekirdağ AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Tekirdağ Kapaklı, Malkara Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Tekirdağ Çorlu, Ergene, Hayrabolu Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Tekirdağ AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Tekirdağ Süleymanpaşa, Çerkezköy Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Tekirdağ AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Erden Timur bu işi biliyor! Yüzyılın transfer harekatı! Bir değil iki yıldıza kancayı taktı
- 228 yıllık tarihi mekanı duyan İstanbullular hemen rotayı çeviriyor! Kimse bilmiyordu, define avcıları…
- AK Parti Şanlıurfa Karaköprü, Haliliye Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi