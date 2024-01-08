İslam düşmanı ırkçı Geert Wilders'tan geri vites! Daha önce sunduğu "İslam karşıtı" yasa tasarısı teklifini geri çekti

Ülkedeki siyasi uzmanlar, Wilders'in söz konusu yasa tasarılarını geri çekerek, yeni koalisyon hükümetinin kurulması aşamasında diğer partilere bir mesaj gönderdiğini belirtiyor.

Özellikle Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) lideri Pieter Omtzigt'in, insan haklarının zedelenmemesinin önemli olduğunu defalarca vurguladığına dikkati çeken uzmanlar, Wilders'in yakınlaşmaya yönelik bir adım attığını ancak bu konuda hala gidilecek uzun bir yol olduğunu değerlendiriyor.