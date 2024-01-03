İsrailli sunucu Lital Shemesh’ten büyük skandal! Canlı yayına kişisel silahıyla çıktı! İsrail halkına çağrı yaptı...

NE OLMUŞTU?

İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırılar ve İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarının ardından, Yahudi siviller ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyası başlatmıştı.

Ateşli Silahlar Şube Müdürlüğüne yüz binlerce kişisel silah ruhsatı başvurusu geldiğini belirten Ben-Gvir, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde düzenlediği silah dağıtma etkinliklerinin fotoğraflarını bizzat kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Bu karelerde Ben-Gvir, çok sayıda ABD yapımı M16 tipi otomatik tüfeğin dizili olduğu masaların ve silah kasalarının başında Yahudi yerleşimcilere silah dağıtırken görülmüştü.