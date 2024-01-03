İsrailli sunucu Lital Shemesh'ten büyük skandal! Canlı yayına kişisel silahıyla çıktı! İsrail halkına çağrı yaptı...
Katil İsrail'in Kanal 14 televizyonun sunucularından aşırı sağcı Lital Shemesh katıldığı canlı yayında paylaştığı fotoğrafla gündem oldu. Shemesh paylaşımında canlı yayından bir anı paylaşırken belindeki silah dikkat çekti. Shemesh'in X sosyal medya hesabında, atış poligonundaki bir fotoğrafını paylaşarak, İsraillilere silahlanma çağrısı yapmıştı. İşte detaylar...
İsrail'in Kanal 14 televizyonun sunucularından Lital Shemesh'in yayına belinde tabancasıyla katıldığını gösteren fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.
AŞIRI SAĞ GÖRÜŞLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR
Söz konusu fotoğrafta, Shemesh'in aşırı sağ görüşleriyle önce çıkan Kanal 14 stüdyosunda konuklarıyla katıldığı yayında belinde tabanca olduğu görülüyor.
İSRAİLLİ SUNUCUDAN "SİLAHLANIN" MESAJI
Belinde tabancayla yayını sunan ve sosyal medyada fotoğrafı gündem olan Shemesh, paylaşımlarında da bu yönde mesajlar veriyor. Shemesh'in X sosyal medya hesabında, atış poligonundaki bir fotoğrafını paylaşarak, İsraillilere silahlanma çağrısı yaptığı dikkati çekti.
NE OLMUŞTU?
İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırılar ve İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarının ardından, Yahudi siviller ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyası başlatmıştı.
Ateşli Silahlar Şube Müdürlüğüne yüz binlerce kişisel silah ruhsatı başvurusu geldiğini belirten Ben-Gvir, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde düzenlediği silah dağıtma etkinliklerinin fotoğraflarını bizzat kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.
Bu karelerde Ben-Gvir, çok sayıda ABD yapımı M16 tipi otomatik tüfeğin dizili olduğu masaların ve silah kasalarının başında Yahudi yerleşimcilere silah dağıtırken görülmüştü.
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