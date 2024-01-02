Yahudi lobisinin baskılarına dayanamadı! Harvard'da "ifade özgürlüğünü savunan" Rektör görevinden istifa etti
ABD’nin en iyi üniversitelerinden olan Harvard’da işgalci İsrail’in Gazze’deki soykırımını protesto etmek için düzenlenen gösteriler için “düşünce özgürlüğü” savunması yapan ve Filistin’in özgür olmasını isteyen Rektör Claudine Gay, Yahudi lobisinin istifa baskılarına dayanamadı. Gay, görevini bıraktığını açıkladı.
ABD üniversitelerinde yüzlerce öğrencinin 'intifada' çağrısı, işgalci İsrail için soykırım istendiği şeklinde nitelendirilmiş, Harvard, Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve Pensilvanya Üniversitelerinde (Penn) katil İsrail'in işgali protesto edilmişti. Gösterilerde İsrail'in saldırıları kınayarak atılan direniş sloganlarını destekleyen Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay, Yahudi Lobisi tarafından baskı ve tehditlere maruz kalmıştı.
TÜM TEPKİLERE RAĞMEN…
Gay, ABD Kongresi'nde antisemitizmle ilgili bir oturumda yaptığı açıklamalar nedeniyle aldığı tepkilere rağmen görevinde kalacağını duyurmuştu.
YAHUDİ LOBİSİNİN BASKILARINA DAYANAMADI
Kampüste düzenlenen İsrail'e tepki gösterilerini "düşünce özgürlüğü" kapsamında değerlendirdiği için eleştirilen ve istifa etmesi için üzerinde baskı kurulan Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay, "hakkındaki kişisel tartışmaların üniversiteye zarar vermemesi için" görevinden ayrıldığını açıkladı.
Yazılı bir açıklamayla istifa eden Gay, üniversitenin son dönemdeki tartışmalardan bağımsız şekilde hedeflerine devam edebilmesi için böyle bir karar aldığını belirtti.
Gay, şahsıyla ilgili son dönemde ortaya çıkan tartışmaların kurum olarak Harvard'ı yıpratmaması için görevinden ayrıldığını kaydetti.
Açıklamasında Gay, kampüste düzenlenen Filistin'e destek gösterileriyle ilgili tartışmalara ya da sonrasında ABD Kongresinde katıldığı ve antisemitizmin tartışıldığı oturuma ise değinmedi.
"HARVARD'IN ÇIKARINA EN UYGUN OLAN ŞEY BU"
Gay, "Harvard'ın çıkarına en uygun olan şeyin benim istifam olduğu artık açıktır, öyle ki bundan sonra üniversite bu oldukça zorlu süreci bir kişiden ziyade kuruma odaklanarak yönetebilir." ifadesini kullandı. Ayrıca Gay, kampüste nefret suçlarına yer olmadığını ifade etti.
SİYONİST TARAFTARLARINDAN YOĞUN BASKI VE TEPKİ
Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ise Gay'in İsrail'e tepki gösterilerini "düşünce özgürlüğü" kapsamında değerlendirmesi sonrasında özellikle İsrail yanlısı kesimlerden yoğun tepki aldığı, 5 Aralık 2023'te katıldığı Kongre oturumunda sorulara verdiği yanıtlarla baskının arttığı ve eski rektörün bu süreci "iyi yönetemediği" yorumları öne çıkarıldı. Diğer yandan Gay hakkında son bir hafta içinde "önceki bazı akademik çalışmalarında intihal yaptığı" yönünde iddialar da Amerikan medyasına yansımıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor Nefise kimdir, nereli, kaç yaşında? Nefise Karatay hangi sezon şampiyon oldu?
- Gelinim Mutfakta 2 Ocak puan durumu: Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı 2024? Günün birincisi...
- Survivor Ogeday kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024 yarışmacısı Ogeday Girişken dizilerde oynadı mı?
- Survivor Seda kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024 Seda Aktuğlu evli mi, ne iş yapıyor?
- Ocak 2024 Taşeron ve kamu işçisi maaşları kaç TL oldu? 2024 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? 4D'li taşerona ek zam var mı?
- SSK, Bağkur'luya müjde geldi! Miktarlar değişiyor! Emekli memur zammı, engelli aylığı, 65 yaş, kıdem tazminatı...
- % 38.59 oranla maaşlar hesaplandı! SGK- SSK, Bağkur'luya zam tablosu: 7.600, 7.800, 7.900, 8.000 TL alanlar refah payı ile...
- Ocak zammı ile evde bakım parası kaç TL olacak? Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2024? ZAMLI YENİ MAAŞ LİSTESİ 2024!
- Yarıyıl tatili ne zaman, kaç gün kaldı? Okullar ne zaman tatil olacak 2024? İlkokul, ortaokul, lise karne günü...
- Survivor Poyraz kimdir? Survivor All Star 2024 Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
- Survivor 2024 ilk bölüm ne zaman? SURVİVOR ALL STAR saat kaçta başlıyor? Kırmızı - mavi takım yarışmacıları...
- 2. Torba Yasa içeriği ve maddeleri şekillendi! Torba Yasa 2024 son durum: 3600 ek gösterge, 7200 Bağkur erken emeklilik, taşeron işçiye kadro...