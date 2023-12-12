Harvard Üniversitesi Yahudi lobisine boyun eğmedi! “Ya soykırımı desteklersiniz ya da sizi yok ederiz” demişlerdi

ÖĞRENCİLERE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

ABD üniversiteleri öğrencileri ve rektörlerinin Yahudi lobisinin hedefinde olması konusuna değinen ABD'li siyaset bilimci ve yazar Norman Finkelstein, "Yahudi milyarder sınıfı ülkemizin üniversitelerine savaş ilan etti" ifade etti.

Finkelstein, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yahudi milyarder sınıfı ülkemizin üniversitelerine savaş ilan etti: Ya İsrail'in soykırım savaşını desteklersiniz, ya da sizi yok ederiz! Yahudi milyarder sınıfı şunu ilan etti: İsrail'in soykırım yapmama hakkını inkar eden her türlü öğrenciyi, öğretmeni veya yöneticiyi yok edeceğiz! Öğrenciler birlik olmalı ve mücadele etmeli. Yahudi milyarder sınıfı üniversite kampüslerindeki düşünceyi kontrol etmek istiyor. Öğrenciler cevap vermelidir. Düşünme hakkımız satılık değildir!"