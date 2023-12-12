Harvard Üniversitesi Yahudi lobisine boyun eğmedi! “Ya soykırımı desteklersiniz ya da sizi yok ederiz” demişlerdi
ABD’nin en iyi üniversiteleri Yahudi lobilerinin hedefine girmiş, işgalci İsrail tarafından yıllardır Filistinlilere yapılan zulmün 7 Ekim itibariyle soykırımına dönüşmesine karşı tavır sergileyen üniversite rektörleri sorguya çekildi. Soykırımın başladığı günden itibaren ABD’de ‘intifada’ sloganları atan yüzlerce üniversite öğrencisine yaptırım uygulamayan rektörlere “ya soykırımı destekleyin, ya istifa edin ya da sizi yok ederiz” tehditleri geldi. Hedef tahtasına yazılan Harvard Üniversitesi Yahudi lobisine boyun eğmedi. Üniversite yönetiminde Siyonist yapıya karşı, istifaya zorlanan Rektör Claudine Gay'i görevde tutma yönünde karar aldı.
ABD üniversitelerinde yüzlerce öğrencinin 'intifada' çağrısı, işgalci İsrail için soykırım istendiği şeklinde nitelendirildi. Harvard, Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve Pensilvanya Üniversitelerinde (Penn) katil İsrail'in işgali protesto edildi. Gösterilerde İsrail'in saldırıları kınanırken, direniş sloganları da atıldı. Direniş sloganlarını haklı bulan bu 3 üniversitenin rektörleri Yahudi lobisinin sorgusuna tabi tutuldu. Eylemlerin anti-semitik olduğu iddia edildi.
REKTÖR İSTİFAYA ZORLANDI
Harvard'da 100'den fazla öğretim üyesi Rektör Claudine Gay'e bir mektup göndererek kampüste Filistinlilere destek verilmesine ilişkin politikasına karşı çıktı. Bir profesör ise eylem günü öğrencileri destekleyen bir konuşma yaparak, "İfade özgürlüğü kelimesinin hiçbir zaman Filistin hakkında ifade özgürlüğü anlamına gelmediğini uzun zamandır biliyorsunuz." dedi.
BAĞIŞI KESERİZ TEHDİDİ GELDİ
Yahudi milyarderlerden Harvard Üniversite için "Bağışı keseriz" tehdidi yapıldı. Ya soykırımı desteklersiniz ya da sizi yok ederiz politikası güden Yahudi lobisi, Harvard Üniversite yönetimine yenildi.
TÜM BASKILARA RAĞMEN BOYUN EĞMEDİ
ABD'nin Massachussets eyaletindeki Harvard Üniversitesi yönetimi, Rektör Claudine Gay'in, ABD Kongresi'nde antisemitizmle ilgili bir oturumda yaptığı açıklamalar nedeniyle aldığı tepkilere rağmen görevinde kalacağını duyurdu.
Üniversite yönetimi yazılı bir açıklamayla, okul kampüsünde Filistin'i destekleyen gösterileri "düşünce özgürlüğü" kapsamında değerlendirmesi nedeniyle eleştirilen Rektör Gay'in, baskılara rağmen görevde kalacağını belirtti.
Açıklamada, "Kapsamlı müzakerelerimiz, Gay'in, topluluğumuzun iyileşmesine yardımcı olma ve karşı karşıya olduğumuz çok ciddi toplumsal sorunları ele alma konusunda doğru lider olduğuna olan güvenimizi doğruluyor." ifadesine yer verildi.
Üniversite yönetimi bu kararıyla, bağışçılarının ve bazı siyasetçilerin yoğun baskısına rağmen suç unsuru teşkil etmeyen düşüncelerin özgürce tartışılmasından yana tavır aldı.
Üniversitenin öğrencilerince çıkarılan The Harvard Crimson gazetesi de 600'den fazla öğretim üyesinin, imzaladıkları ortak bir dilekçe ile okulun yönetiminden temmuz ayında göreve başlayan ilk siyahi rektörü Gay'in görevde kalmasını istediği bilgisine yer verdi.
ÖĞRENCİLERE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU
ABD üniversiteleri öğrencileri ve rektörlerinin Yahudi lobisinin hedefinde olması konusuna değinen ABD'li siyaset bilimci ve yazar Norman Finkelstein, "Yahudi milyarder sınıfı ülkemizin üniversitelerine savaş ilan etti" ifade etti.
Finkelstein, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Yahudi milyarder sınıfı ülkemizin üniversitelerine savaş ilan etti: Ya İsrail'in soykırım savaşını desteklersiniz, ya da sizi yok ederiz! Yahudi milyarder sınıfı şunu ilan etti: İsrail'in soykırım yapmama hakkını inkar eden her türlü öğrenciyi, öğretmeni veya yöneticiyi yok edeceğiz! Öğrenciler birlik olmalı ve mücadele etmeli. Yahudi milyarder sınıfı üniversite kampüslerindeki düşünceyi kontrol etmek istiyor. Öğrenciler cevap vermelidir. Düşünme hakkımız satılık değildir!"
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