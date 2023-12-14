Yahudi lobisinin büyük hizmetkarı Bliken ailesi! Sicilleri katliamdan da beter

DİKKAT ÇEKEN MOSSAD AJANI DETAYI

Blinken'ın İsrail lobiciliği yapan Samuel Pisar tarafından büyütüldüğünü belirten Blumenthal, Pisar'ın bağlarına da değindi. Pisar'ın Ghislane Maxwell'in babası Robert Maxwell'in sağ kolu olduğunu hatırlatan yayıncı, Maxwell'in bir Mossad ajanı olduğunu aktardı.

Ölümünün ardından İsrail'de adına resmi bir cenaze töreni düzenlendiğini söylediği Maxwell'le olan bağlarının kendisine büyük fayda sağladığını aktardı.

Blinken'ın sürekli olarak İsrail'e ve Siyonistlere olan desteğini yineleyerek bu günlere geldiğini söyleyen Blumenthal, kirli ağı gözler önüne serdi.