Yahudi lobisinin büyük hizmetkarı Bliken ailesi! Sicilleri katliamdan da beter
ABD Dişişleri Bakanı Anthony Blinken, işgalci İsrail'in Gazze'deki Müslüman soykırımına başladığı ilk günlerdeki ziyareti sırasında "Bugün sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım" diye konuşmuştu. Tüm okları üzerine çeken açıklamasıyla savaşın finansörü konumunu da geçen ABD'li Bakanın kirli geçmişi ise her şeyi özetledi. İşte katliamın ortaklarından Blinken ve Yahudi lobisinin hizmatkarı olan ailesinin derin bağlantıları...
İsrail'in sürdürdüğü Gazze soykırımına ilk günden bu yana açık destek veren ABD, son haftalarda İsrail'e artan tepkiler nedeniyle ikiyüzlü bir politika izliyor. ABD Başkanı Joe Biden İsrail'in katliamlarına destek açıklamalarına devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken sözde "barış diplomasisi" inşa etmek için girişimlerde bulunduğunu iddia ediyor.
Bir yandan Tel Aviv'e sık sık ziyarette bulunan, diğer yandan Gazze için dünya kamuoyuna barış mesajları vermeye çalışan Blinken, Siyonist lobinin bayrak taşıyıcısı olarak biliniyor.
"BİR YAHUDİ OLARAK BURADAYIM" DEMİŞTİ
Gazze katliamının ilk günlerinde Tel Aviv'e giden Blinken, "Bugün sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım." demişti. İsrail'e yardım etmek için binlerce yedek askerin seferber edildiğini söyleyerek ve İsrail halkını "cesaretinden dolayı" tebrik eden Blinken'ın kirli geçmişi ortaya çıktı.
ABD'li yazar ve yayıncı Max Blumenthal, katıldığı bir programda Blinken'ın Siyonist bağlarını anlattı.
BÜYÜKBABASI İLK İSRAİL LOBİCİLERİNDEN
Blinken'ın Siyonist soyundan gelmesi nedeniyle dışişleri bakanı olarak atanan biri olduğunu anlatan Blumenthal, ABD'deki ilk İsrail lobicilerinden Maurice Blinken'in torunu olduğunu aktardı.
Büyükbabasının, Filistin topraklarının ekonomik açıdan nasıl bereketli ve üretken olabileceğine dair etkili makaleler hazırlayan bir düşünce kuruluşunun kurucusu olduğunu belirten ABD'li yayıncı, Blinken'ın üvey babasına da değindi.
DİKKAT ÇEKEN MOSSAD AJANI DETAYI
Blinken'ın İsrail lobiciliği yapan Samuel Pisar tarafından büyütüldüğünü belirten Blumenthal, Pisar'ın bağlarına da değindi. Pisar'ın Ghislane Maxwell'in babası Robert Maxwell'in sağ kolu olduğunu hatırlatan yayıncı, Maxwell'in bir Mossad ajanı olduğunu aktardı.
Ölümünün ardından İsrail'de adına resmi bir cenaze töreni düzenlendiğini söylediği Maxwell'le olan bağlarının kendisine büyük fayda sağladığını aktardı.
Blinken'ın sürekli olarak İsrail'e ve Siyonistlere olan desteğini yineleyerek bu günlere geldiğini söyleyen Blumenthal, kirli ağı gözler önüne serdi.
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