Putin Belgorod’a saldırıyla ilgili konuştu: Cezasız kalmayacak!

Batı'nın bu meseleyi yarattığını ve Ukrayna üzerinden Rusya ile mücadele ettiğini vurgulayan Putin, "Asırlar boyunca Rusya'yı yok etme hedefini gütmelerine rağmen biz onları daha hızlı yok edeceğiz. Sorunun özü, Ukrayna değil Ukrayna'nın eliyle Rusya'yı yok etmeye çalışanlardır. Ama onlar bunu kesinlikle başaramayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, çatışmayı en kısa sürede Rusya'nın şartları doğrultusunda sonlandırmak istediklerini belirterek, "Sonsuza dek savaşma niyetinde değiliz ancak pozisyonlarımızı da teslim etmeyi düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.