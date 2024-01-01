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Kassam Tugayları Gazze'de İsrail'e ait bir İHA'yı ele geçirdi

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 01.01.2024 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
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Kassam Tugayları Gazze’de İsrail’e ait bir İHA’yı ele geçirdi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) ele geçirildiğini açıkladı.

Kassam Tugayları yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

İSRAİL İHA'SI ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da İsrail'e ait istihbarat görevi yapan bir İHA'nın ele geçirildiği kaydedildi.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANDI

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu ve kuzey bölgelerine giren İsrail güçleriyle sabah saatlerinden bu yana çatışmalar yaşandığını ifade etti.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi'nin askeri kanadı Ulusal Direniş Tugayları ise Han Yunus'un orta kesimlerinde İsrail güçleriyle şiddetli çatışmalara girdiklerini aktardı.

Ulusal Direniş Tugayları, ayrıca İsrail'e ait bir askeri aracın hedef alındığını bildirdi.

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