Kassam Tugayları Gazze’de İsrail’e ait bir İHA’yı ele geçirdi

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANDI

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu ve kuzey bölgelerine giren İsrail güçleriyle sabah saatlerinden bu yana çatışmalar yaşandığını ifade etti.