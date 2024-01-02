Katil Netanyahu yolun sonuna geldi! İsrail’de büyük protestolara neden olan tartışmalı yargı reformu iptal edildi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Yüksek Mahkeme, 15 hakimden 8'inin karşı oyuyla "akla uygunluğun sınırlandırılması" yasasının iptaline karar verdi.

"Akla uygunluk" standardı, hükümetin aldığı bir kararın makul görülmediği durumlarda Yüksek Mahkemeye bu kararı bozma yetkisi veriyor. Buna göre, "akla uygun olmayan" bir karar, "kamu yararını yeterince dikkate almadan orantısız bir şekilde siyasi çıkarlara odaklanan karar" olarak tanımlanıyor.