Dünyanın utanç tablosu! Bir tarafta havai fişekler diğer tarafta roketler geceyi aydınlattı

"SÜREKLİ BİR YERDEN BAŞKA BİR YERE SÜRÜLDÜK"

Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki yerinden edilmişlerin kaldığı kampta kalan Houria Abu Issa adlı Filistinli çocuk ise, "Geçen yıl buraya gelene kadar sürekli bir yerden başka bir yere sürüldük. Filistinli çocuklar roket altında yaşarken, dünya yılbaşını kutlamalar ve havai fişeklerle, mutlu bir atmosferde kutluyor" ifadelerini kullandı.

Babasını İsrail saldırılarında kaybeden Issa, "Bu yılki dileğim savaşın sona ermesi ve evime dönüp ailemi ve sevdiklerimi görebilmek" dedi.