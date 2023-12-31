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İsrail medyası açıkladı: İşgalci İsrail ordusu hastalıktan kırılıyor! Attıkları her bomba ‘şark çıbanı’ olarak geri döndü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.12.2023 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
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İsrail medyası açıkladı: İşgalci İsrail ordusu hastalıktan kırılıyor! Attıkları her bomba ‘şark çıbanı’ olarak geri döndü

Gazze’deki soykırımda neredeyse öldürecek çocuk ve bölgede nefes alacak alan bırakmayan işgalci İsrail ordusunun hastalıktan yıkıldığı öğrenildi. Hamas’ın bombardımanları karşısında aklını yitiren İsrail askerleri hakkında yeni bir gelişme yaşandığı haberleri yayıldı. On binlerce masumu katleden soykırımcılar ettiğini bulmaya başladı. İsrail basını Gazze Şeridi sınırındaki toplanma alanlarında bulunan onlarca İsrail askerinin salgın hastalıkla mücadele ettiğini belirtti. İşte habere dair tüm detaylar…

Siyonist İsrail, Gazze'de her gün onlarca sivili katlediyor. 7 Ekim'den beri dünyanın gözü önünde yoğun bombardımanlarıyla Gazze'yi toplu mezara çeviren katil ordusu, hastalıktan kırılıyor.

SALGIN HASTALIĞA YAKALANDILAR

İsrail medyası, Gazze Şeridi sınırındaki toplanma alanlarındaki onlarca İsrail askerinin leishmaniasis (şark çıbanı) hastalığına yakalandığından şüphelenildiğini belirtti.

Maariv gazetesinde yer alan haberde, onlarca askerin yara veya salgılı cilt lezyonlarından muzdarip olduğu, bu nedenle askerlerin birim doktorlarına ya da dermatologlara gittiği kaydedildi.

Askerlere kum sineği ısırıklarından sonra "leishmaniasis" paraziti olduğundan şüphelenilen deri lezyonları teşhisi konduğu, bunun leishmaniasis hastalığına neden olduğu ifade edildi.

Bazı askerlerin laboratuvar testlerinin yapılması için gönderildiğini ancak sonuçların henüz belli olmadığı; bazılarının ise operasyonel faaliyetleri durdurularak dermatoloji kliniklerine sevk edildiği bildirildi.

Bu tanının tedavi edilmemesi durumunda birkaç hafta süren son derece ağrılı, iltihaplı bir cilt lezyonu haline geldiği, bu lezyonun genellikle ciltte yara izi bıraktığı bilgisi paylaşıldı.

"2014'TE DE LEİSHMANİASİSE YAKALANAN ÇOK SAYIDA ASKERİ TEDAVİ ETTİK"

Gazete haberinde, İsrail Tropikal Hastalıklar Derneği Başkanı Eli Schwartz, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

VAKA GERİ DÖNDÜ

"2014 yılında Gazze Şeridi'ne yönelik "Koruyucu Hat" saldırılarında, leishmaniasise yakalanan çok sayıda askeri tedavi ettik. Çatışmaların başlamasıyla birlikte vaka geri döndü."

ENFEKSİYON GAZZE ŞERİDİ'Nİ ÇEVRELEYEN BÖLGEDE

Enfeksiyonların Gazze'de değil, Gazze Şeridi'ni çevreleyen bölgede meydana geldiğini kaydeden Schwartz, bölgenin yıllardır hastalığa sebep olan paraziti vücutlarında taşıyan kemirgenlerin istilasında, özellikle de kum sineğinin yaygın olduğunu aktardı.

HASTALIĞA KUM SİNEKLERİ SEBEP OLUYOR

Schwartz, askerlerin bu enfeksiyona, hava durumu nedeniyle daha çok kum sineğinin etkin olduğu ekim aylarında Gazze'ye yönelik saldırıların başlarında yakalandığını kaydetti.

Leishmaniasis parazitinin, insanlara küçük bir sineğin ısırığıyla bulaştığına; her sinek ısırığının ağrılı ve iltihaplı cilt lezyonu bıraktığına işaret eden Schwartz, "Bazı durumlarda sadece hastanelerde gerçekleştirilen komplike bir tedavi nedeniyle operasyon faaliyetlerinin durdurulması gerekir" ifadesini kullandı.

ENFEKSİYONUNUN ÖNLENMESİ İÇİN MÜCADELE ARTTI

Maariv gazetesi haberinde, İsrail ordusunda ismini vermek istemeyen bir sözcünün açıklamasına da yer verildi.

Askeri yetkili, ordunun tüm birimlerinde, leishmaniasis enfeksiyonunun önlenmesi için çeşitli tedbirler alındığını, sahadaki askerlere konuya ilişkin açıklayıcı belgeler dağıtıldığını aktardı.

Sözcü ayrıca şüpheli semptomlar taşıyan tüm hastaların askeri dermatolog tarafından muayene edildiğini, gerekli tedaviyi aldığını ve gerekirse leishmaniasis hastalığı için tahsis edilen kliniğe yönlendirildiğini kaydetti.

Kum sineklerinden "tatarcık" sineğinin bulaştırdığı mikrop, hijyen ve temizlik bakımından sıkıntılı bölgelerde hızla yayılma imkanı buluyor. Virüsün zamanla vücuda yayılmasıyla çıbana sebep olan parazit, sineğin ısırdığı yerde pembe bir leke oluşturuyor, zamanla da leke daha belirgin hale gelerek yara halini alıyor.

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