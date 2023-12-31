İsrail medyası açıkladı: İşgalci İsrail ordusu hastalıktan kırılıyor! Attıkları her bomba ‘şark çıbanı’ olarak geri döndü

SALGIN HASTALIĞA YAKALANDILAR

İsrail medyası, Gazze Şeridi sınırındaki toplanma alanlarındaki onlarca İsrail askerinin leishmaniasis (şark çıbanı) hastalığına yakalandığından şüphelenildiğini belirtti.

Maariv gazetesinde yer alan haberde, onlarca askerin yara veya salgılı cilt lezyonlarından muzdarip olduğu, bu nedenle askerlerin birim doktorlarına ya da dermatologlara gittiği kaydedildi.

Askerlere kum sineği ısırıklarından sonra "leishmaniasis" paraziti olduğundan şüphelenilen deri lezyonları teşhisi konduğu, bunun leishmaniasis hastalığına neden olduğu ifade edildi.